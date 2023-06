Corinthians é pouco produtivo, desperdiça pênalti e é superado pelo América-MG

A sequência sem derrotas do Corinthians chegou ao fim. Após a classificação heroica na Copa do Brasil, o time paulista foi até Belo Horizonte e acabou derrotado pelo América-MG, por 2 a 0, no Brasileirão. Com Renato Augusto no banco até a metade do segundo tempo, a equipe de Vanderlei Luxemburgo teve pouca criatividade no ataque durante os 90 minutos, perdeu pênalti com Fábio Santos, viu Danilo Avelar fazer valer a 'lei do ex' e foi superado na Arena Independência.

Projetando o duelo contra o Independiente Del Valle, fora de casa, na quarta-feira pela Libertadores, Luxemburgo deixou Renato Augusto e Matheus Bidu no banco e o Corinthians sentiu. Sem a dupla, o time paulista teve muita dificuldade para ser criativo nas jogadas ofensivas, acabou dando campo para o América-MG e foi derrotado em Belo Horizonte.

Repetindo a escalação com três zagueiros usada no meio de semana, o Corinthians começou assustando o América-MG. Logo aos seis minutos, após uma jogada combinada entre Adson e Yuri Alberto, o cruzamento foi feito na área e Róger Guedes acertou a trave do time mineiro.

O América-MG respondeu em duas chegadas, com Aloísio e Mastriani, em que a defesa do Corinthians levou a melhor e a partida passou a ser equilibrada em Belo Horizonte. Na segunda metade da primeira etapa, os dois times erraram muitos passes no campo de ataque e o 0 a 0 seguiu até o intervalo na Arena Independência.

O segundo tempo começou com as duas equipes buscando mais o gol e levando perigo para o adversário. O primeiro foi o América-MG. Aos oito, após jogada pela direita, Mastriani finalizou colocado de dentro da área e Cássio fez a defesa. Depois, aos 10, o Corinthians levou perigo pela esquerda do ataque com Fábio Santos finalizando por cima.

Aos 17 minutos, Renato Augusto e Giuliano substituíram Adson e Fausto Vera e o Corinthians passou a ter mais a bola. Controlando o ritmo e buscando incomodar o time mineiro, a equipe paulista deu o contra-ataque para o adversário e sofreu o gol. Aos 24, Juninho fez a jogada pela esquerda, cruzou e a bola tocou na mão de Caetano dentro da área. Na cobrança do pênalti, Danilo Avelar cobrou forte no canto esquerdo de Cássio e abriu o placar.

Na parte final, o Corinthians buscou atacar na base do abafa. Com o esquema de três zagueiros desmontado e buscando o ataque de maneira desordenada, o time paulista tomou o segundo. Aos 41, Renato Augusto errou um passe no meio de campo, o América-MG acelerou pela direita, Júlio ganhou na velocidade da marcação e cruzou para Renato Marques finalizar cruzado e fazer o 2 a 0.

Com a desvantagem no placar e sem muito tempo, o Corinthians se lançou com tudo ao ataque e teve um pênalti ao seu favor, após Pedro ser derrubado na área do time mineiro. Na cobrança, Fábio Santos finalizou por cima do gol e manteve o 2 a 0 no placar. Na reta final, o time de Belo Horizonte se fechou no campo de defesa e esperou o apito final para confirmar a vitória.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 0 CORINTHIANS

AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Mateus Henrique, Wanderson, Danilo Avelar e Marlon; Lucas Kal (Alê), Juninho, Breno (Rodriguinho) e Felipe Azevedo; Aloísio (Renato Marques) e Mastriani (Henrique Almeida). Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez, Murillo (Felipe Augusto) e Caetano; Fágner, Fausto Vera (Giuliano), Maycon, Adson (Renato Augusto) e Fábio Santos; Yuri Alberto (Pedro) e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Danilo Avelar, aos 28 e Renato Marques, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÃO AMARELO - Juninho (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte.