Corinthians e Palmeiras têm ingressos mais caros; interior lucra com os grandes

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O protesto de torcedores do Corinthians na sede da Federação Paulista de Futebol, na última sexta-feira, trouxe à tona uma polêmica recorrente nos últimos anos: o preço dos ingressos no Campeonato Paulista. As equipes do interior buscam lucrar ao aumentar o valor para os torcedores visitantes nos jogos contra os grandes, que também não aliviam para o próprio torcedor nas partidas em casa.

continua após publicidade .

O Red Bull Bragantino cobrou R$ 100 (com meia-entrada por R$ 50) dos torcedores do Corinthians para o jogo de abertura no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No próximo jogo do time alvinegro fora de casa, diante da Inter de Limeira, no sábado, o valor será ainda maior. Os ingressos destinados ao visitante vão custar R$ 120.

O torcedor são-paulino também sofreu com os preços. Na partida diante da Ferroviária, pela segunda rodada, nesta quinta-feira, o ingresso para visitantes saiu por R$ 80 (com meia-entrada por R$ 40). Na Fonte Luminosa, nos demais jogos, o maior valor é R$ 50.

continua após publicidade .

Os ingressos para Botafogo x Palmeiras também foram salgados. Os palmeirenses pagaram R$ 120 (com meia-entrada de R$ 60) na arquibancada e nas cadeiras para o confronto no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Paulistão, também nesta quinta.

COMO MANDANTE

Depois de apagar postagem nas redes sociais, o Corinthians anunciou os valores para o primeiro confronto na Neo Química Arena em 2023, contra o Água Santa. O ingresso mais caro para o jogo que aconteceu na quarta-feira custou R$ 270. O mais barato, R$ 60. Os valores apresentam descontos de acordo com o plano de sócio-torcedor, sendo possível encontrar entradas por R$ 35.

continua após publicidade .

Muito citado por ter o maior ticket médio do Brasil, o Palmeiras subiu o valor dos ingressos do Estadual em relação ao ano passado. Em 2022, na estreia do Paulistão diante da Ponte Preta, era possível comprar ingressos por R$ 60. Esse ano o setor mais barato do Allianz Parque custa R$ 80.

O Santos também reajustou o preço dos ingressos para o Paulistão. Durante todo o ano passado era possível comprar entradas por R$ 50. Em 2023 o mesmo setor custa R$ 60. O ingresso mais caro da Vila Belmiro custa R$ 150.

Dos quatro grandes, o São Paulo foi o único a manter os preços do ano passado. O ingresso mais barato sai a R$ 20 na arquibancada. O próximo jogo no Morumbi será diante da Portuguesa, dia 26 de janeiro. Na estreia, no último domingo, 45.115 torcedores foram ao estádio para acompanhar o empate sem gols com o Ituano.