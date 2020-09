Corinthians e Palmeiras não saem do zero no 1º jogo da final do Paulistão - TNOnline

Continua após publicidade

Corinthians e Palmeiras não saíram do zero no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, na noite de desta quarta-feira, em Itaquera. O clássico que vai decidir o campeão estadual de 2020 será realizado no sábado, no Allianz Parque. Sem sofrer gols nos cinco jogos após a volta do futebol, o Corinthians sonha em conquistar o tetra inédito na era do profissionalismo. Já o Palmeiras quer acabar com o jejum de 12 anos sem vencer o Estadual.

O placar sem gols mostra o que foi o dérbi desta quarta-feira. As equipes pouco se arriscaram no ataque. Fizeram um jogo mais estudado, com mais trocas de passes, sem tanta velocidade nas saídas de bola. O clássico só foi ficar mais animado no fim do primeiro tempo, quando Ramiro recebeu boa bola, dominou e chutou fraco para a defesa de Weverton. No minuto seguinte, o goleiro palmeirense fez outra boa defesa em chute de Mateus Vital.

Do outro lado do campo, Cássio praticamente não tinha trabalho. Com Rony pela direita, Zé Rafael pela esquerda e Luiz Adriano centralizado, o Palmeiras não se movimentava. Ramires tinha o papel de armar as jogadas, mas fez um primeiro tempo apagado e nem voltou para a etapa final.

O Corinthians, por sua vez, voltou a mostrar um problema que já vem de algumas partidas: o time tem uma defesa sólida e um meio de campo com bons jogadores, mas faltam velocidade e profundidade na hora de atacar. O quarteto ofensivo formado por Luan, Ramiro, Mateus Vital e Jô tem a característica de troca de passes mais lentas. O Palmeiras, bem postado, conseguia conter os ataques adversários.

Para o segundo tempo, Vanderlei Luxemburgo promoveu duas trocas e viu sua equipe melhorar. Não uma melhora tão grande para chegar a assustar o Corinthians, mas pelo menos o Palmeiras passou a ficar mais com a bola e tentar levar perigo no ataque. Willian e Bruno Henrique deixaram o sistema ofensivo mais rápido.

Com o passar do tempo, o Palmeiras foi gostando mais do jogo. O Corinthians quase não passava do meio de campo, mas também pouco sofria perigo. O clássico ficou arrastado, com apenas trocas de passes laterais e chutes de fora da área. Parecia que os rivais estavam satisfeitos com o empate.

Nem mesmo as substituições feitas pelos dois treinadores surtiram algum efeito. O dérbi permaneceu sendo disputado entre as intermediárias, sem jogadas de linha de fundo e chegadas à área adversária. O clássico era mais brigado do que jogado. Jô fez falta dura em Gustavo Gómez e recebeu o amarelo. Ramiro reclamou e também foi advertido. Tudo estava truncado.

Os minutos finais foram ainda mais sem graça. Nenhum time queria sofrer qualquer risco de ir para o Allianz Parque tendo de reverter a vantagem adversária. E assim terminou a partida de ida na Arena Corinthians. No jogo de volta, um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, é claro, fica com o troféu estadual.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 PALMEIRAS

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Éderson (Cantillo) e Ramiro; Luan (Araos), Mateus Vital (Léo Natel) e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

PALMEIRAS - Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino (Raphael Veiga) e Ramires (Bruno Henrique); Zè Rafael (Scarpa), Rony (Angulo) e Luiz Adriano (Willian). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Vital, Rony, Jô, Danilo Avelar e Ramiro

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.