Da Redação

Corinthians e Flamengo medem forças durante Brasileirão

Este domingo (1º) é dia de clássico entre as duas maiores torcidas do país. Corinthians e Flamengo medem forças, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão. A Rádio Nacional transmite o duelo com narração de André Luís Mendes, comentários de Mário Silva e plantão de Bruno Mendes.

continua após publicidade .

O Timão vem de vitória por 2 a 1 sobre Cuiabá na Arena Pantanal. O técnico Sylvinho ainda não sabe se vai contar Lucas Piton e Raul. Mas no gol é o ídolo Cássio, de 34 anos, que vai tentar parar a eficiente artilharia flamenguista. “É difícil, mas a gente precisa se impor dentro de casa”, disse o treinador.