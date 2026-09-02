Corinthians é denunciado ao STJD após torcida ofender garoto após pedido de camisa de Neymar

O Corinthians foi denunciado pela Procuradoria de Justiça Desportiva ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) após a confusão envolvendo o garoto que ganhou uma camisa de Neymar.

Ao final da partida entre Santos e Corinthians, vencida pelo time do litoral por 1 a 0, o menino, corintiano de oito anos, conseguiu receber o item do atleta. Em seguida, torcedores corintianos começaram a hostilizá-lo e à sua família, que tiveram de deixar a Neo Química Arena escoltados por policiais militares e seguranças.

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A confusão foi registrada no relatório do jogo, o que motivou a Procuradoria a denunciar o Corinthians. Com isso, o clube foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto". O Corinthians condenou os atos em nota oficial.

A punição prevista para o artigo é multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O julgamento será realizado pela 7ª Comissão Disciplinar do STJD nesta sexta-feira, a partir das 10h30 (de Brasília).

Além da confusão, o Corinthians também foi denunciado pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo para o segundo tempo e pela presença de 67 crianças, acima do permitido, no protocolo de início da partida.