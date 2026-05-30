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Corinthians domina o Grêmio com um a mais e vai para a pausa da Copa na parte de cima da tabela

Escrito por Sergio Neto (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 19:40:00 Editado em 30.05.2026, 19:48:38
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Em situações idênticas na tabela do Brasileirão, Grêmio e Corinthians mediram forças na noite deste sábado pela 18ª rodada da competição. Depois de equilíbrio e empate na primeira etapa, o time do Parque São Jorge contou com jogadas inspiradas de Yuri Alberto, e gols de Kaio César e André para virar no segundo tempo, assegurando a vitória por 3 a 1. Gabriel Mec marcou para o time da casa.

O resultado tranquiliza a equipe de Fernando Diniz, que chega a 24 pontos, deixa de olhar para a zona de rebaixamento e começa a se preocupar com a metade de cima da tabela. O Grêmio continua em situação de risco, com 21 pontos, apenas 3 acima do Z-4.

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Os dois times fizeram um primeiro tempo extremamente movimentado. A igualdade em 1 a 1 quando o árbitro apitou o final do primeiro tempo foi justa, mas veio a muito custo. O Corinthians foi penalizado pelos erros no início, mas soube dar a voltar por cima e foi paciente para se recompor e empatar.

O time paulista abusou dos erros de passe nos primeiros minutos. Tanto que o gol do Grêmio nasceu logo aos 6 minutos. Gabriel Mec abriu o placar após boa jogada de Carlos Vinícius pela esquerda, que chutou a bola fraca com o gol aberto. Bidon tentou afastar em cima da linha, mas o camisa 37 do time da casa estava a postos para abrir o marcador. Fernando Diniz ficou com cara de poucos amigos.

Depois do baque, o Corinthians melhorou aos poucos e só foi se recuperar na segunda metade da primeira etapa. Terceiro goleiro do Grêmio, Thiago Beltrame teve muito trabalho. O meio-campo alvinegro melhorou com Bidon e começou a criar muitas oportunidades. Um empate seria o mais justo até o quatro árbitro levantar a placa dos acréscimos.

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Yuri Alberto, que teve a melhor chance de cabeça aos 27 minutos, foi fundamental para o empate corintiano aos 46. De tanto insistir, o gol dos visitantes veio com André, que acertou um lindo chute de fora da área após cruzamento de Bidon. O camisa 9 não precisou nem tocar na bola. Mas a "parede" feita por ele clareou para que o volante acertasse uma linda finalização de longe.

O roteiro se manteve na volta dos vestiários. O Grêmio voltou a pressionar o Corinthians, assim como fez nos primeiros minutos da etapa inicial. Mas, assim como nos primeiros 45 minutos, os visitantes foram resilientes e inverteram a situação de forma meteórica.

Primeiro, com André, cuja estrela brilhou mais uma vez. Após bela troca de passes que começou no setor defensivo, o volante recebeu mais um presente de Yuri Alberto, que serviu o companheiro na entrada da área. Bastou rolar a bola pro fundo das redes para sacramentar a virada corintiana.

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O camisa 9 não estava a fim de marcar gols, e sim de servir companheiros. Desta vez, o felizardo foi Kaio César, que foi um belo achado de Fernando Diniz com as ausências de Lingard e Memphis, que estavam na Europa por compromissos particulares e pela convocação à seleção holandesa, respectivamente. Aos 21, o camisa 37 recebeu lindo passe de Yuri Alberto, cortou Viery de maneira formidável e colocou o terceiro gol nas redes do goleiro gremista.

Para piorar, Beltrame foi expulso para evitar um lance promissor de Matheus Bidu, que saiu cara a cara com o arqueiro gremista. Luís Castro se viu obrigado a utilizar o quarto goleiro, Gabriel Menegon, de apenas 17 anos. O técnico português ouviu gritos de "burro" e "olé" vindos das arquibancadas por conta de suas substituições e da atuação da sua equipe.

Seis minutos foram acrescentados, mas nem de longe foram suficientes para mudar a história da partida. O Corinthians viu o tempo passar até o apito final.

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Se as duas equipes entraram em campo em situações idênticas, agora o cenário é outro. Os dois clubes entram em pausa para a Copa do Mundo 2026 e ficam 53 dias sem partidas oficiais. O Corinthians volta a jogar no dia 22 de julho contra o Remo, enquanto o Grêmio visita o Mirassol no mesmo dia. Ambas as partidas pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

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GRÊMIO 1 x 3 CORINTHIANS

GRÊMIO - Thiago Beltrame; Marcos Rocha (João Pedro), Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Arthur Melo, Leonal Pérez e Gabriel Mec (André); Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius (Gabriel Menegon) e Braithwaite (Amuzu). Técnico: Luís Castro.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (André Carrillo), Breno Bidon (Dieguinho) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César (Zakaria Labyad) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

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GOLS - Gabriel Mec aos 6 minutos, André aos 46 minutos do primeiro tempo; André aos 19, Kaio César aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wagner Leonardo, Enamorado; Viery (Grêmio); Rodrigo Garro (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Beltrame (Grêmio).

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ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO - 42.359 torcedores.

RENDA - R$ 2.611.781,30.

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LOCAL - Arena do Grêmio (RS).

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