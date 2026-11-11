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Corinthians: diretor evita dar prazo para quitar atraso e diz que resolveu questão com Carrillo

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O gerente de futebol do Corinthians, Júlio César, rebateu as reclamações de Grêmio e Internacional sobre as arbitragens do Campeonato Brasileiro, em meio à disputa contra o rebaixamento.

Na noite de terça-feira, durante o sorteio dos jogos do Campeonato Paulista, o dirigente ironizou o que classificou como "Operação Salvem o Corinthians", além de encerrar a polêmica recente em relação ao meia André Carrillo.

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"Corinthians é o time que tem menos pênaltis a favor, e não foi dado um pênalti claríssimo contra o Vitória no último lance do jogo", reclamou o ex-goleiro.

"Não consigo ver um movimento 'salvem o Corinthians', a gente vai se salvar porque temos trabalhado muito para isso. O que o clube tem trabalhado nos bastidores vem sendo feito", acrescentou.

O gerente evitou dar um prazo para quitar os atrasos salariais com o elenco. A dívida chega a até R$ 50 milhões, número que engloba direitos de imagem e pagamentos na carteira. Há atrasos também para funcionários e equipe de futebol feminino.

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"Tenho falado diariamente com o presidente e a diretoria para sanar isso, mas é difícil dar um prazo. A partir do momento que você dá prazo você se compromete. Assim que o presidente tiver com certeza os valores disponíveis as pendências serão quitadas" , declarou.

O dirigente aproveitou o contato com a imprensa para amenizar a polêmica envolvendo o nome do meia André Carrillo.

O peruano foi exposto em um vídeo nas redes sociais por uma conversa entre Romarinho, atacante da Portuguesa, e o meia Matheus Pereira.

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Durante amistoso entre Corinthians e Lusa, na sexta-feira passada, Romarinho afirmou que Carrillo "nem queria estar ali". Matheus Pereira ri do relato e admite que os jogadores estavam "desmotivados".

"Eu e o Seedorf conversamos diretamente com o Carrillo e com o Matheus Pereira. Foi um assunto resolvido internamente, sem grandes problemas. Foi uma conversa muito bacana com os dois, já está resolvido. Não vamos aumentar. Já ficou para trás", assegurou.

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