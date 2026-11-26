O empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, embora amargo pelas circunstâncias da partida, fez o Corinthians diminuir a probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A duas rodadas do fim, o risco de queda é de 24,9%, segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Há pouco mais de uma semana, o Corinthians atingiu 50,7% na probabilidade de rebaixamento. A porcentagem diminuiu graças aos quatro pontos conquistados nos dois últimos compromissos.

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Antes do empate contra o Atlético-MG, o time de Clarence Seedorf goleou o Botafogo por 4 a 0 jogando sob o apoio de sua torcida na Neo Química Arena.

Os dois resultados permitem, inclusive, que o Corinthians se salve definitivamente na próxima rodada. São três resultados que, combinados, encerraram o drama da equipe com uma rodada de antecipação.

Uma vitória sobre o Grêmio no domingo, na Neo Química Arena, e tropeços de Mirassol e Internacional, que recebem Athletico-PR e Red Bull Bragantino, respectivamente. As três partidas serão disputadas a partir das 18h30 (de Brasília).

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O Inter, aliás, viu o risco de rebaixamento atingir 94,7% com a derrota dentro de casa para o Vitória, que, de acordo a UFMG, não possui mais risco de disputar a Série B no ano que vem. Os gaúchos somam apenas 38 pontos.

Já Mirassol (44,2%) e Grêmio (32,1%) são os times que brigam mais próximos do Corinthians na disputa pela sobrevivência na elite do futebol nacional. Os três clubes entram na penúltima rodada do Brasileirão com 41 pontos.

Quem também possui ameaças remotas de queda é o Botafogo, com 4,1%.

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O time carioca soma 43 pontos e é outro clube que pode evitar matematicamente a queda no próximo fim de semana, a depender do resultado de sábado, contra o Bahia, no Estádio Nilton Santos.