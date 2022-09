Corinthians deve voltar da Data Fifa com time perto do ideal contra o Atlético-GO

(via Agência Estado)

Após o período de pouco mais de uma semana sem jogos, em razão da Data Fifa, o Corinthians voltará a campo na quarta-feira, diante de sua torcida na Neo Química Arena. Contra o Atlético-GO, pela 28ª rodada do Brasileirão, o técnico Vítor Pereira deve levar a campo uma escalação com a máxima força disponível, em busca de reabilitar o time após dois empates e uma derrota nas rodadas anteriores.

A sequência sem vencer fez a equipe alvinegra cair para a quinta colocação, com 44 pontos. A queda concretizou-se após a derrota por 1 a 0 para o América-MG, na 27ª rodada, a última antes da pausa. Na ocasião, Pereira escalou um time praticamente reserva, com Cássio; Léo Mana, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Xavier, Roni e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Mateus Vital.

Embora estivesse prestes a entrar em um período longo de descanso, o Corinthians vinha de um jogo desgastante contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, do qual saiu vencedor pelo placar de 3 a 0 para garantir vaga na final. Ao longo da partida contra o América, o treinador até acionou nomes como Renato Augusto, Du Queiroz, Yuri Alberto e Fausto Vera, mas não foi o suficiente para evitar a derrota em Belo Horizonte.

Esses quatro jogadores, aliás, têm boas chances de começar jogando diante do Atlético-GO. Entre os atletas que foram titulares na vitória sobre o Fluminense, o zagueiro Balbuena deve ser a única baixa. Ele está servindo a seleção paraguaia e tem um jogo contra Marrocos na terça-feira, em Sevilha, na Espanha. Mesmo que consiga voltar a tempo, é pouco provável que seja utilizado, em razão do desgaste.

Como Raul Gustavo está suspenso, Bruno Méndez deve formar a dupla de zaga ao lado de Gil. O jovem Robert Renan também é opção. O clube não atualizou as situações do lateral-direito Rafael Ramos, do volante Maycon e do atacante Júnior Moraes. Maycon é visto como um potencial titular para a reta final da temporada, mas deve precisar de algum tempo para retomar o ritmo, uma vez que não joga desde o dia 2 de agosto.

O Corinthians pode ir a campo com Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.