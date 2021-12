Corinthians deve usar time forte em Caxias por vaga no G-4 e premiação maior

Da Redação

O técnico Sylvinho vai escalar o Corinthians com o que tiver de melhor para a disputa da última partida do ano, quinta-feira, às 21h30, em Caxias do Sul, diante do Juventude. Dois são os motivos: primeiro a luta pela vaga no G-4, que garante a disputa da Libertadores direto na fase de grupos, e segundo a maior premiação oferecida pela CBF - R$ 28 milhões e não R$ 26,4 milhões.

continua após publicidade .

Por tabela, uma vitória corintiana no Sul poderá ajudar o Grêmio a se salvar do rebaixamento para a Série B na próxima temporada. Nos bastidores, existem rumores de que o tricolor gaúcho estaria disposto a oferecer uma 'mala branca' para incentivar os corintianos na busca pela vitória diante do Juventude.

O único desfalque em Caxias deverá ser Roger Guedes, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. "Não é momento de fazer projeção, avaliação de elenco... Já que não terminamos o campeonato. Há possibilidades de buscar o G-4 e queremos", disse o treinador corintiano, após o empate, domingo, diante do Grêmio.

continua após publicidade .

Com 57 pontos, o Corinthians pode perder a vaga direta na Libertadores para o Fortaleza, que soma 55 pontos e faz sua última partida no Brasileirão, em casa, contra o ameaçado Bahia.

Outras duas opções para o treinador corintiano no duelo no Sul são o lateral Fagner e o volante Gabriel, que cumpriram suspensão diante do Grêmio.