Corinthians desmente acerto com Paulinho

Declarações do empresário André Cury na quarta-feira, garantindo ao Canal do Youtube "Clube Ligados" que Paulinho jogará no Corinthians em 2022, obrigaram os diretores corintianos a darem coletiva explicando o caso. A alegação é que não há acerto e que as conversas com o volante serão "realizadas no momento certo". Além de desmentir a informação, aproveitaram para festejar a liberação da volta do público aos estádios. "Nosso maior reforço será a volta da torcida."

O diretor de Futebol, Roberto de Andrade, e o gerente de Futebol, Alessandro Nunes, atenderam jornalistas para evitar a euforia e pedir paciência à torcida com relação ao possível retorno de Paulinho após a rescisão do campeão mundial de 2012, recentemente, com o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

"Gostaria de aproveitar e atualizar todo mundo que nós não conversamos com o Paulinho pelo fato de que, nesse campeonato (Brasileirão), não ter mais inscrição", afirmou Roberto de Andrade. "Se for dar certo com esse jogador ou com qualquer outro, será a partir de janeiro. Nós podemos conversar com ele, mas não tem nada fechado por enquanto", garantiu.

O assunto foi a tônica da entrevista. E o dirigente chegou a se irritar quando questionado sobre as declarações de André Cury. "O André Cury não tem nada a ver com o Paulinho e nem com o Corinthians. Não existe negociação envolvida nem com o André Cury e nem com o Paulinho. Se ele falou eu não sei o motivo. O representante do Paulinho aqui no Brasil é o Giuliano Bertolucci, é a única pessoa que a gente conversa sobre o Paulinho", disse, se contradizendo.

Se Roberto Andrade revelou falar com Bertolucci, significa que ao menos sondou sobre o volante reforçar o clube na próxima temporada. "No momento certo vamos falar com o Paulinho. Ele é um atleta da casa, amigo nosso, tem relacionamento formidável conosco. Acredito que não faz nem uma semana que chegou ao Brasil, deixa ele cuidar das coisas dele primeiro para depois a gente sentar e conversar. Não temos pressa nenhuma, isso só vai acontecer para janeiro, estamos tranquilos."

Alessandro Nunes aproveitou para celebrar a liberação do público e vê o Corinthians mais fortes com o retorno do apoio nas arquibancadas da Neo Química Arena. Serão 30% já diante do Bahia, no meio de semana, e lotação máxima em novembro.

"A participação de todos (departamentos) nos direciona a bons reforços, que foi o que aconteceu. E olha que ainda não chegamos ao nosso principal. Estamos ansiosos com o nosso maior reforço em 2021: nosso torcedor! Em novembro a casa vai estar cheia", enfatizou o ex-lateral.