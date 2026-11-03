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DESPEDIDA

Corinthians demite Emily Lima após vice-campeonato na Libertadores Feminina

Treinadora se despede do clube após 38 jogos; auxiliar Jaqueline Ucella e preparadora física Liliane Cruz também foram desligadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Corinthians demite Emily Lima após vice-campeonato na Libertadores Feminina
Autor Emily Lima encerra sua trajetória à frente das Brabas com 38 partidas disputadas - Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

O Corinthians confirmou nesta terça-feira (3) a demissão da técnica Emily Lima do comando da equipe feminina. A decisão foi anunciada três dias após o clube ficar com o vice-campeonato da Copa Libertadores Feminina. Além da treinadora, a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz também deixaram o Parque São Jorge.

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Emily Lima encerra sua trajetória à frente das Brabas com 38 partidas disputadas, em um ano marcado por oscilações de rendimento e resultados aquém do histórico recente da equipe. O estopim para a troca no comando foi a derrota para o Cruzeiro na grande final continental, disputada no último sábado (31), em Quito, no Equador, quando as alvinegras acabaram superadas por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis, após igualdade no tempo regulamentar.

A continuidade da comandante já era tratada como improvável logo depois da decisão no Equador. Em pronunciamento ainda no estádio, Emily indicou o desgaste interno ao declarar que pretendia avaliar os próximos passos da carreira e cogitou buscar a felicidade em outro projeto esportivo assim que retornasse ao Brasil.

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Na mesma ocasião, a diretoria alvinegra evitou respaldar a comissão de forma imediata. A diretora de futebol feminino do clube, Iris Sesso, declarou na zona mista que o planejamento e a permanência da equipe técnica seriam debatidos apenas nos dias seguintes. A confirmação do encerramento do vínculo, formalizada nesta terça, abre espaço para que a diretoria corintiana inicie a reformulação do departamento para a próxima temporada.

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