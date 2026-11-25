O Corinthians ficou no empate com o Atlético-MG nesta quarta-feira, 25, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Parque São Jorge foi penalizada no acréscimo ao levar o gol que decretou o placar de 1 a 1.

Kaio César foi o protagonista da partida pelo lado corintiano. Além de ser o alvo de uma falta grave que provocou a expulsão de Thiago Borbas, o atacante marcou de cabeça o gol que inaugurou o placar. Os comandados de Clarence Seedorf não tiveram uma boa atuação, foram pressionados a maior parte do tempo e contaram com defesas providenciais do goleiro Hugo Souza.

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O empate deixa o Corinthians na 15ª posição, com 41 pontos, mesma pontuação do Mirassol, que abre a zona da degola. Já o Atlético, que vem de uma dolorida derrota na final da Sul-Americana, ainda almeja um lugar na próxima Libertadores. No entanto, fica estacionado com 52 pontos no sétimo lugar.

O Corinthians concentra suas atenções no duelo direto com o Grêmio, agendado para o próximo domingo, às 18h30, na Neo Química Arena. Já o Atlético-MG entra em campo uma hora mais tarde para medir forças com o Vasco, novamente em Belo Horizonte.

O Atlético começou a partida com uma postura mais contundente no campo ofensivo. A equipe mineira buscou o ataque o tempo todo e viu Hugo Souza impedir a abertura do marcador, em duas ocasiões.

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Kaio César também arrancou suspiros do torcedor corintiano. Em uma jogada aparentemente despretensiosa, emendou uma bicicleta e a bola tirou tinta da trave do Atlético.

O Corinthians demonstrou as fragilidades típicas de um time que luta contra o rebaixamento. A equipe de Seedorf não conseguiu tomar as rédeas do jogo e teve sorte pela ótima atuação de seu goleiro. Os mandantes, por sua vez, lidaram com o jogo com um peso diferente daquele que se viu na final da Sul-Americana com o Boca. Por isso, foi mais incisivo e por pouco não construiu uma vantagem no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Seedorf colocou André em campo na vaga de Raniele. O Atlético continuou mais propositivo. A cada vez que chegava ao ataque provocava aflição na defesa corintiana.

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O Corinthians passou a apostar em jogadas de velocidade para tentar surpreender os atleticanos. Em uma dessas descidas, Kaio César foi atingido por Borbas. O jogador do Atlético atingiu o tendão de Aquiles do corintiano. O árbitro, a princípio aplicou o amarelo. Mas o VAR recomendou a revisão. Bráulio foi ao monitor e decidiu expulsar Borbas, deixando o Corinthians com um atleta a mais em campo.

A situação deu novo ânimo ao Corinthians. Não demorou muito para os visitantes comemorarem a vantagem no placar. Aos 25, Angileri cruzou em direção à segunda trave, Kaio César cabeceou e balançou a rede atleticana.

O Atlético buscou o gol de empate a todo instante. O nervosismo, porém, impediu que os jogadores tomassem boas decisões. Mas quando o jogo parecia encaminhado para o fim, Cuello encontrou uma finalização precisa, cruzada para deixar tudo igual, aos 47.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG - Éverson; Natanael, Léo Duarte (Igor Gomes), Ruan e Renan Lodi; Castaño (Alexsander), Tomás Pérez e Cissé (Victor Hugo); Bernard, Thiago Borbas e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

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CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (André) e Breno Bidon; Kaio César (Milans), Vitinho (Rodrigo Garro) e Matheus Bidu; Memphis Depay (Lingard). Técnico: Clarence Seedorf.

GOLS - Kaio César, aos 25; Cuello, aos 47 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruan, Tomás Pérez, Alexsander e Kaio César.

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CARTÃO VERMELHO - Thiago Borbas.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

PÚBLICO - 20.588 torcedores.

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RENDA - R$ 960.649,94.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).