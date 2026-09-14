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Corinthians definha com Diniz, se aproxima do Z-4 e chega a 14% de risco de rebaixamento

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro vem se tornando cada vez mais delicada. Com a derrota para o Flamengo por 2 a 1 no último domingo, 13, o clube alvinegro segue caindo na tabela e se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento.

O clube comandado por Fernando Diniz vive uma má fase na competição e soma cinco derrotas consecutivas no Brasileirão. Além do revés diante do Flamengo, o clube também perdeu para Chapecoense, Santos, Coritiba e Cruzeiro.

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Com isso, o Corinthians, que na 22ª rodada estava na 7ª colocação, com 32 pontos, vem perdendo campo na tabela e se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Sem vencer há cinco jogos, a pontuação segue a mesma, mas o clube caiu para a 13ª posição.

Além disso, a distância da equipe alvinegra para o Z-4 é de apenas 4 pontos. Vasco e Internacional, 17º e 18º colocados, respectivamente, são times que estão dentro da zona de descenso e somam 28 pontos.

Assim, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time paulista tem 14,6% de chance de rebaixamento.

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Desde o retorno do Campeonato Brasileiro, após a disputa da Copa do Mundo, o Corinthians disputou nove jogos na competição, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 29,6%.

Além disso, neste recorte, cinco partidas foram na Neo Química Arena, local em que o clube é historicamente muito forte, mas só conquistou 4 dos 15 pontos disputados, com uma surpreendente derrota de virada para a Chapecoense, lanterna do Brasileirão.

Buscando se recuperar no Brasileirão, o Corinthians volta a campo pela competição no próximo domingo, 20, contra o Fluminense, às 16h, na Neo Química Arena. Mas, antes, a equipe encara o Estudiantes pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores.

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O duelo contra a equipe argentina será na quarta-feira, 16, às 21h30, na Neo Química Arena. No jogo de ida, realizado na Argentina, o duelo terminou empatado em 1 a 1, e o clube alvinegro precisa da vitória para avançar no torneio continental.

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