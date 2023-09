Corinthians de amarelo? Entenda relação de nova camisa com o movimento Diretas Já

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada. Predominantemente amarela, a camisa produzida pela Nike é inspirada nas manifestações pelas Diretas Já, que contou com a presença de ídolos do clube, como Sócrates, Vladimir e Walter Casagrande, líderes da Democracia Corintiana.

"Não tem como contar a história do Corinthians sem relembrar a icônica força da Democracia Corintiana. Com esta camisa, prestamos mais uma linda homenagem àquela equipe que marcou uma época e ajudou a influenciar um debate crucial para o País", afirma Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Na década de 1980, o Corinthians decidiu submeter ao voto dos jogadores e funcionários todas as decisões do clube. O movimento ficou conhecido como Democracia Corintiana. A cor amarela foi usada pelo jogadores, artistas e jornalistas durante um comício no centro de São Paulo pedindo a volta de eleições diretas no País conforme a Ditadura Militar chegava ao fim no Brasil. A data do evento está escrita na parte interna da nova camisa, na altura da nuca, com a inscrição "Vale do Anhangabaú - São Paulo/SP - 16 abril 1984".

"É a lembrança de um movimento que marcou não apenas um capítulo importante na história do Corinthians, mas também desempenhou um papel fundamental no movimento que buscava a democracia em nosso País. Acreditamos que é vital reconhecer e celebrar o poder de transformação que o esporte pode desempenhar na sociedade", ressalta Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, distribuidora da Nike no Brasil.

O Vale do Anhangabaú foi escolhido como cenário de divulgação do terceiro uniforme. A sessão de fotos contou com como o goleiro Cássio, Renato Augusto e Yuri Alberto e as jogadoras do Corinthians Gabi Zanotti, Luana Bertolucci e Grazi. Também participaram o funkeiro paulista Mc Hariel, o ídolo Zé Maria e o paraskatista Vinicios Sardi, além dos produtores de conteúdo digital Vinicius Santana e Tati Nefertari.

A estreia do uniforme será na sexta-feira, quando o Corinthians enfrenta o líder Botafogo, às 20h, na Neo Química Arena pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista está na 14ª posição, com 27 pontos, a três da zona de rebaixamento.