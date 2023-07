Corinthians dá aumento de salário e estende contrato do volante Moscardo

Alvo de elogios pelas boas atuações no time profissional do Corinthians, o jovem volante Gabriel Moscardo estendeu seu contrato com o clube nesta segunda-feira. O jogador de apenas 17 anos assinou vínculo até julho de 2026. O contrato anterior se encerraria em 30 de setembro de 2024.

"Estou muito feliz com as oportunidades que tive até aqui e com esta renovação. Sigo focado em melhorar a cada dia e me dedicar ao máximo pelo clube", comentou o jogador, formado na base corintiana.

Ele chegou ao clube em 2017 para atuar na categoria sub-12. Subiu para as equipes superiores na companhia de títulos. Moscardo participou das conquistas da Paulista Cup Sub-14 e Sub-16 e do Paulistão Sub-17.

Neste ano, foi promovido ao time principal pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que o transformou em titular do meio-campo corintiano. Moscardo já soma cinco partidas pela equipe profissional.

Com a renovação, o volante agora exibe contrato de profissional, com salário proporcional e vínculo por mais três anos. Na prática, o clube paulista se protege de eventuais tentativas de outros clubes, principalmente após os elogios que o jogador vem recebendo pelas atuações consistentes pela equipe principal, mesmo ainda tão jovem.

"As coisas vêm acontecendo muito rápido para mim. Há duas semanas eu estava na base. O Luxemburgo me chamou, fiz um o jogo na Libertadores, estou tendo as oportunidade de jogar no profissional, entre os titulares. Cada jogo está sendo um momento incrível, inesquecível para mim. Estou tentando responder da melhor maneira", disse o jogador, na semana passada.