Corinthians continua resistente na Libertadores e empata com o Estudiantes na Argentina

O Corinthians sofreu um gol com três minutos de jogo, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, mas foi capaz de reagir e buscar um empate por 1 a 1 com o anfitrião Estudiantes, em duelo das quartas de final da Libertadores. O gol marcado por Kaio César foi o primeiro do time alvinegro como visitante em um mata-mata do torneio continental desde a cavadinha de Romarinho na Bombonera, contra o Boca Juniors, em 2012.

Quebrada a sina de 14 anos nesta quarta-feira, os corintianos vão à Neo Química Arena, daqui a uma semana, precisando de uma vitória por um gol de diferença para chegar à semifinal. O jogo decisivo está marcado para o dia 16, as 21h30.

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Antes disso, os corintianos enfrentam o Flamengo, às 17h30 de domingo, no Maracanã, para tentar concluir a difícil missão de encerrar uma preocupante série de quatro jogos sem vitória no Brasileirão.

Em dia de convocação para a seleção brasileira, Diniz levou ao gramado três nomes chamados por Carlo Ancelotti horas mais cedo. Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon fizeram do Corinthians o clube com mais jogadores presentes na lista divulgada pelo italiano. O que se viu durante o primeiro tempo em La Plata, contudo, não lembrou em nada o futebol pentacampeão do mundo.

O Corinthians entrou em campo pressionado em razão da série de quatro derrotas no Brasileirão e mostrou um nível de desatenção incompatível com a necessidade urgente de reagir. Um cabeceio de Guido Carrillo, desmarcado dentro da área, proporcionou o rebote para Alexis Castro marcar para o Estudiantes, com apenas três minutos de bola rolando.

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Abrir o placar tão cedo não serviu para inflar o time argentino, limitado em repertório para estabelecer qualquer tipo de pressão no campo de ataque. A mal distribuída marcação corintiana gerou alguns espaços, porém não aproveitados pelos adversários. O time paulista, por sua vez, se limitou a rondar a área dos argentinos sem causar maiores danos.

O segundo tempo mostrou outro Corinthians, que devolveu na mesma moeda e marcou também aos três minutos. Um excelente passe de Garro, após desarme de Allan no meio de campo, permitiu que Kaio César invadisse a área livre e tocasse sutilmente para vencer o goleiro.

Ao igualar o placar, a equipe de Diniz passou a ter momentos de controle na partida, cadenciando o jogo e atormentando o Estudiantes com a bola rodando, paciente para encontrar espaços. Esse cenário mudou um pouco a partir da entrada de Fabricio Pérez no time da casa. Recentemente especulado no Botafogo, o atacante argentino de 20 anos entrou bem caindo pela direita e trouxe mais poder de fogo para desafiar os corintianos.

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Embora não tenha construído domínio amplo, o Estudiantes foi perigoso nos minutos finais e deu alguns sustos nos corintianos, que tiveram de contar com Hugo Souza para garantir o empate fora de casa.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 1 X 1 CORINTHIANS

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ESTUDIANTES - Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, González Pírez e Benedetti; Piovi (Jalil Elías), Alexis Castro e Baltasar Rodríguez (Fabricio Pérez); Joaquín Correa, Guido Carrillo e Tobio Burgos (Cetré). Técnico: Alexander Medina.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo (Charles), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Kaio César e Memphis Depay (Pedro Raul). Técnico Fernando Diniz.

GOLS - : Alexis Castro, aos três minutos do primeiro tempo. Kaio César, aos três minutos do segundo tempo.

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ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

CARTÕES AMARELOS - Benedetti, Mancuso e Guido Carrillo (Estudiantes); Kaio César, Gustavo Henrique e Angileri (Corinthians).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

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LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG).