Corinthians confirma transferência de João Victor para o Benfica

Corinthians e Benfica confirmaram nesta quinta-feira a transferência do zagueiro João Victor para o futebol português. O time brasileiro vai receber 7 milhões de euros, cerca de R$ 38 milhões), porque detinha 55% dos direitos do jogador. A cifra poderá alcançar 8 milhões de euros se o defensor alcançar metas definidas na negociação.

"Nesta quinta-feira, o Sport Club Corinthians Paulista chegou a um acordo com o Sport Lisboa e Benfica, de Portugal, para a negociação em definitivo do zagueiro João Victor", anunciou o Corinthians.

O acerto já era esperado desde o início da semana e até gerou dúvidas sobre a participação do zagueiro na partida decisiva contra o Boca Juniors na noite de terça, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. João Victor chegou a sofrer uma dura pancada no tornozelo no jogo e saiu de campo mais cedo.

O zagueiro defendia o Corinthians desde 2017, quando passou a integrar a equipe sub-20. Dois anos depois, foi promovido para o time principal. Ele foi emprestado duas vezes, para Inter de Limeira e Atlético-GO, e voltou ao Corinthians em 2021, quando se firmou entre os titulares.

"O Corinthians agradece a João Victor por toda a dedicação com a camisa alvinegra e deseja sucesso na sequência da carreira", anunciou o clube paulista.

No Benfica, João Victor será o sétimo brasileiro do elenco português. Além dele, defendem a equipe o goleiro Helton Leite, os zagueiros Lucas Veríssimo e Morato, o lateral Gilberto e os atacantes David Neres e Rodrigo Pinho. Neres também foi contratado para a nova temporada europeia, que começa em agosto.