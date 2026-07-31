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Corinthians confirma lesão muscular em Yuri Alberto e ruptura de ligamento no joelho de Labyad

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 16:21:00 Editado em 31.07.2026, 16:30:20
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A estratégia de Fernando Diniz em poupar titulares diante do Athletico-PR para o jogo de ida da Copa do Brasil diante do Internacional, domingo, no Beira-Rio, não deu certo e ainda trouxe problemas clínicos para a escalação no Sul. Yuri Alberto está fora e Rodrigo Garro é dúvida, enquanto a temporada chegou ao fim para o marroquino Zakaria Labyad, com ruptura no ligamento do joelho esquerdo.

"Após sofrer uma torção durante o jogo contra o Athletico, o meio-campista Zakaria Labyad realizou um exame de imagem na manhã desta sexta-feira (31). Uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo foram constatadas. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias", oficializou o Corinthians.

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Por causa do problema do meio-campista, um dos tantos reservas escalados desde o início na Neo Química Arena, já nos acréscimos, Diniz precisou retornar com modificações no intervalo e optou por Yuri Alberto e também Garro.

Ambos acabaram também machucados. "O meio-campista Rodrigo Garro sofreu um trauma no pé direito durante a partida contra o Athletico", revelou o clube. O meia jogou até o fim, enquanto Yuri Alberto jogou pouco e saiu chorando, de maca, após sentir o posterior da coxa direita.

"O atacante Yuri Alberto, que foi substituído durante a partida, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Ambos já iniciaram tratamento com a fisioterapia do clube", concluiu, evitando fazer prognóstico sobre o problema do artilheiro.

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Yuri Alberto já sofreu com problema semelhante no ano ao sentir o posterior em embate com o São Bernardo, pelo Paulistão, e ficou ausente por mais de 40 dias. Agora, o clube age com precaução, mas a ausência deve ser de ao menos um mês, podendo alcançar seis semanas de tratamento.

Labyad e Garro vinham se revezando na armação das jogadas corintianas, enquanto Yuri Alberto é o centroavante intocável. Contra o Athletico-PR, o inglês Lingard jogou improvisado no setor, com Gui negão, recuperado de lesão, na reserva. Já Pedro Raul, outra opção, mas pouco aproveitado, está tratando problemas clínicos enquanto o clube não acha um destino.

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