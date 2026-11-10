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Corinthians confirma cinco candidatos à eleição para presidente

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians terá cinco candidatos à eleição presidencial marcada para o dia 28 de novembro. No fim da noite de segunda-feira, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, negou os pedidos de impugnação contra André Castro e Rozallah Santoro.

André e Rozallah, portanto, se juntam a Ilmar Schiavenato, José Augusto Mendes e Sérgio Janikian como postulantes ao cargo máximo do executivo corintiano.

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Janikian voltou à disputa na sexta-feira, data na qual a Comissão Eleitoral aceitou um recurso da candidatura. A chapa foi barrada anteriormente com base na Lei Geral do Esporte por uma condenação em segunda instância do ex-dirigente corintiano. O caso foi anulado pelo Tribunal de Justiça-SC.

Os cinco disputam o pleito que vai definir o presidente do Corinthians para os anos de 2027, 2028 e 2029.

Osmar Stábile, que assumiu a presidência depois do impeachment de Augusto Melo, não irá concorrer à reeleição.

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"Não foi uma escolha fácil, mas, neste momento, entendo que minha maior responsabilidade é dedicar toda a energia necessária à conclusão deste mandato e aos desafios que ainda temos pela frente", afirmou o dirigente, em carta publicada no mês passado.

"Minha prioridade absoluta é avançar na reorganização financeira do Corinthians, especialmente em questões estratégicas e decisivas para o futuro do Clube, como a importante negociação em andamento com a Caixa Econômica Federal", acrescentou.

O Corinthians e o banco público negociam a quitação da Neo Química Arena.

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Há otimismo nos bastidores para que a dívida acima dos R$ 600 milhões seja zerada com a venda dos naming rights do estádio e de outros acordos negociados nos últimos meses.

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cinco candidatos Corinthians eleição para presidente Futebol
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