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Corinthians atrasa salários e abre brecha para rescisão; clube tem pendência com a Fazenda

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians ainda não pagou os salários do elenco principal e da comissão técnica referentes ao mês de outubro. O depósito deveria ser realizado até a última sexta-feira, 6 de novembro. Ao Estadão, o clube afirmou que trabalha para resolver a pendência nos próximos dias.

Com uma dívida total de R$ 2,8 bilhões e um déficit acumulado de R$ 278,7 milhões em 2026, o clube vem depositando com atraso os vencimentos dos jogadores e comissão técnica desde o mês de abril. Além dos valores na carteira de trabalho, a diretoria chegou ao terceiro mês em atraso com o elenco no pagamento dos direitos de imagem.

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O atraso no pagamento dos direitos de imagem liga o alerta à diretoria. De acordo com a Lei Geral do Esporte, os jogadores do Corinthians podem acionar a Justiça do Trabalho ou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF, para pedir a rescisão de contrato.

"O atraso no pagamento dos salários e do direito de imagem por período igual ou superior a 3 (três) meses autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho do atleta profissional de futebol", diz trecho da legislação.

O Corinthians encaminhou um acordo para trocar a empresa OneFan pela Fever na gestão de ingressos do clube. A diretoria se movimenta para receber uma antecipação de R$ 50 milhões caso o acordo. O valor seria utilizado para honrar compromissos com os jogadores e dar fim às punições por transfer ban que impedem a inscrição de novos atletas.

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A negociação chamou a atenção do Ministério Público de São Paulo, que cobra esclarecimentos do clube pela possível quebra de contrato sem o aviso prévio de 12 meses. O promotor aponta a possibilidade de "eventual hipótese de gestão temerária" frente ao pedido de adiantamento de valores como condição para não rescindir o contrato.

ATRASO EM ACORDO COM A FAZENDA

Além dos salários e direitos de imagem dos jogadores, o Corinthians atrasou novamente o pagamento de parcelas do novo acordo de transação tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), assinado no fim do ano passado. A negociação permitiu reduzir a dívida de R$ 1,2 bilhão para R$ 679 milhões, com o abatimento de juros e multas.

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O clube ainda não pagou a parcela do mês de outubro, que venceu no dia 30. Os débitos somados chegam a mais de R$ 26 milhões.

O Corinthians corre o risco de ver a PGFN pedir a extinção do acordo caso acumule três ou mais parcelas sem pagamentos. Em caso de rescisão, o valor original seria restabelecido e o clube ficaria passível de cobranças na Justiça.

A transação tributária unificou pendências fiscais antes distribuídas em programas federais como Profut e Perse, com pagamentos estendidos para a próxima década. A renegociação reduziu a dívida previdenciária de R$ 215 milhões para R$ 120 milhões, parcelados em 60 meses; os impostos federais, de R$ 960 milhões para R$ 546 milhões, em 120 prestações; e o débito com o FGTS, de R$ 16 milhões para R$ 11 milhões, com quitação em 60 meses.

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Para assegurar a quitação, o Corinthians ofereceu os valores do Timemania, loteria federal administrada pela Caixa Econômica Federal, referentes a parcelas vencidas, de acordo com o artigo 7º-A da lei nº 11.345/2006.

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