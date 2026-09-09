Corinthians atrasa salário do elenco e comissão técnica em meio à reta decisiva na Libertadores

O Corinthians voltou a atrasar os salários do elenco profissional e da comissão técnica. O vencimentos referentes ao mês de agosto deveriam ter sido depositados no último quinto dia útil. Ainda não há prazo para a diretoria quitar os valores com a equipe.

O atraso no pagamento dos jogadores ocorre em meio à uma semana decisiva do clube na Copa Libertadores. Os comandados do técnico Fernando Diniz encaram o Estudiantes neste quarta-feira, às 21h30, na Argentina, pelo confronto de ida das quartas de final. O jogo da volta será na próxima semana, em Itaquera. Antes, no domingo, a equipe alvinegra encara o líder Flamengo pelo Brasileirão.

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Além do salário CLT de agosto, a diretoria tem valores em aberto com o elenco e comissão técnica referente a bonificações e direitos de imagem. A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pelo Estadão.

Esta não é a primeira vez que o Corinthians atrasa os salários em 2026. Com uma dívida total de R$ 2,8 bilhões, o clube vem depositando com atraso os vencimentos dos jogadores e comissão técnica desde o mês de abril.

O Corinthians fechou o primeiro semestre de 2026 com déficit de R$ 246 milhões, acima dos R$ 138 milhões projetados para este período no orçamento para a temporada. Conforme discriminado em balancete publicado em 1º de setembro, um dos motivos para o déficit foi o não cumprimento da meta de negociar 25 milhões de euros (R$ 149,16 mi) em venda de atletas.

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Punido pela Fifa e pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) com transfer ban, o clube está impedido de inscrever atletas e priorizou a manutenção do elenco em meio às dificuldades financeiras.