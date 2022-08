Corinthians aposta na volta de jogadores experientes para frear boa fase do Flu

(via Agência Estado)

O técnico Vítor Pereira aposta na experiência de Fagner, Fábio Santos, Balbuena, Gil e Renato Augusto para tornar o Corinthians capaz de frear a boa fase do Fluminense, nesta quarta-feira, ás 19h30, no Maracanã, no primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil.

Os cariocas, sob orientação do técnico Fernando Diniz, foram derrotados apenas uma vez nos últimos 16 jogos. O time das Laranjeiras soma 14 vitórias e um empate. O bom momento da equipe motiva o torcedor tricolor e são esperados mais de 60 mil torcedores no Maracanã.

Outro jogador, que ficou de fora na derrota para o Fortaleza, domingo, no Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi Cantillo. O volante sofreu com dores musculares, mas treinou normalmente nesta segunda-feira.

Com isso, o Corinthians poderá repetir a formação que goleou o Atlético-GO, por 4 a 1, na semana passada, na Neo Química Arena, e passou para a semifinal da Copa do Brasil. A provável escalação: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.