Corinthians anuncia retorno do zagueiro Balbuena: 'O general voltou'

O Corinthians anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Fabián Balbuena nesta segunda-feira. Campeão brasileiro em 2017, o paraguaio chega para reforçar o time na sequência da temporada. Balbuena será emprestado pelo Dínamo de Moscou por um ano. A janela de transferências internacionais foi aberta no Brasil nesta segunda.

Em sua conta no Twitter, o Corinthians destacou o retorno do "General", apelido que o paraguaio ganhou por suas grandes atuações entre 2016 e 2018. O último jogo de Balbuena foi pela seleção paraguaia no empate em 2 a 2 com a Coreia do Sul, há mais de um mês.

O setor defensivo do Corinthians tem passado por mudanças nas últimas semanas. João Victor deixou o clube e se transferiu para o Benfica. O uruguaio Bruno Méndez retornou de empréstimo do Internacional e já foi a campo. A dupla de zaga titular tem sido composta por Gil e Raul Gustavo. O garoto Robert Renan já recebeu algumas oportunidades e ganhou elogios do técnico Vítor Pereira. Outro nome para a posição, Robson Bambu teve atuações abaixo do esperado e tem recebido algumas vaias quando entra em campo.

O Corinthians está vivo em três competições. No Brasileirão, a equipe está na terceira posição, com 29 pontos, atrás do líder Atlético-MG e do vice Palmeiras, que entra em campo nesta segunda contra o Cuiabá. O time de Vítor Pereira também está classificado às quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Pela competição da Conmebol, enfrentará o Flamengo em busca de uma vaga na semifinal.