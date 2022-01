Corinthians anuncia a renovação de contrato com zagueiro Gil até o final de 2023

Da Redação

A diretoria do Corinthians anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do zagueiro Gil, que irá agora até o dia 31 de dezembro de 2023. Antes, o vínculo acabaria no final deste ano. Um dia depois da estreia na temporada com o empate sem gols com a Ferroviária, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, o camisa 4 agradeceu pela oportunidade.

"A sensação é única. Eu não preciso nem dizer o quanto eu me sinto feliz aqui no Corinthians, com todos os funcionários, com toda a comissão, todas as pessoas que estão envolvidas aqui. Eu estou preparado, junto com os meus companheiros, para fazer uma grande temporada", disse o defensor em declarações ao site oficial do clube.

O zagueiro de 34 anos consolidou, ao lado do jovem João Victor, uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro em 2021. Até o momento, Gil tem 333 jogos pelo Corinthians e 13 gols marcados. Além disso, tem três títulos no clube: Paulistão e Recopa Sul-Americana, ambos em 2013, e Brasileirão, em 2015.

Como não poderia ser diferente, Gil aproveitou para agradecer à torcida do Corinthians por acreditar em seu trabalho. O atleta também garantiu que seguirá se esforçando para fazer o melhor dentro de campo. "Gostaria de agradecer a todos os torcedores que acreditam no meu trabalho. Podem ter certeza que eu continuarei a fazer o melhor por todos vocês", finalizou.

Com o contrato renovado com o Corinthians, Gil deve ser um dos 11 titulares do Corinthians na próxima rodada do Paulistão. A equipe do Parque São Jorge enfrenta o Santo André, neste domingo, às 18h30, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, na região do ABC paulista.

Além de Gil e João Victor, o elenco corintiano atualmente conta com o jovem Raul Gustavo, uma cria da base, e com Róbson Bambu, que chegou emprestado do Nice, da França, e ainda aprimora a forma física.