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Corinthians anuncia a demissão de Emily Lima do comando do feminino após vice na Libertadores

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 3, a demissão de Emily Lima do comando da equipe feminina. A treinadora vivia um momento de incertezas após dois vice-campeonatos, no Brasileirão, para o São Paulo, e o mais recente na Libertadores, para o Cruzeiro no último sábado. No comando desde fevereiro deste ano, a técnica acumulou 26 vitórias em 38 jogos, com oito derrotas e quatro empates. Deixam o clube também a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz.

A final da Libertadores, chegou a estar 3 a 0 para o time paulista, mas as cruzeirenses foram persistentes e buscaram o empate por 4 a 4. Após a derrota nos pênaltis para o time mineiro, Emily concedeu entrevista aos veículos de imprensa presentes e afirmou que acreditava não se encaixar no Corinthians e "quem sabe ser feliz em outro lugar".

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A diretora do futebol feminino Iris Sesso, afirmou que conversaria com a treinadora. "Estamos processando tudo. Mas chegando no Brasil vamos conversar e entender melhor a situação."

Emily é contestada desde sua chegada ao clube, quando assumiu o lugar de Lucas Piccinato. Torcedores questionavam a sua atuação no Levante, da Espanha, seu clube anterior, onde comandou a equipe em 11 jogos, sendo dez derrotas e um empate. Antes, treinou as equipes do Juventus, São Caetano e o Santos. Também teve passagens pelas seleções nacionais do Brasil, Equador e Peru.

Nesta temporada, a treinadora já havia sofrido com críticas em outros torneios. No Campeonato Paulista, o clube terminou a primeira fase em terceiro lugar, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate, o que levou a disputa do play-in para tentar uma vaga na semifinal.

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Pela Copa do Brasil, a eliminação veio cedo. Nas oitavas de final, o Corinthians saiu derrotado para a Ferroviária, por 1 a 0, na Fonte Luminosa. Logo depois, a queda do tabu na Neo Química, com a primeira derrota da equipe feminina em casa, para o São Paulo, pela partida de ida da final do Brasileirão. Na volta, um empate levou o clube ao vice-campeonato e o título para as rivais são-paulinas.

A campanha na Libertadores, até a final, foi condizente com a história da equipe no torneio. Hexacampeã, a equipe venceu todos os jogos, com 21 gols marcados e somente dois sofridos. Mas ao final, não ampliou o número de taças na competição.

O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino pelo play-in do Paulista, com jogos nos dias 17 e 22 de novembro. Até lá, o clube precisará, em meio à crise financeira, contratar outro profissional para o comando da equipe.

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Nesta terça-feira, o clube anunciou a demissão da técnica Emily Lima do comando da equipe. Deixam o clube também.

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