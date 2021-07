Corinthians anuncia a contratação do meia Renato Augusto por 30 meses

Da Redação

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Renato Augusto, que passou as últimas cinco temporadas no Beijing Guoan, da China. O meio-campista assinou contrato de 30 meses e fica no Parque São Jorge até o fim de 2023.

O clube retomou a tradição de tocar a sirene na sede para anunciar a contratação do atleta, que retorna ao Corinthians, time no qual foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2013 e do Campeonato Brasileiro de 2015, quando foi eleito o melhor jogador da competição. Ele disputou 127 jogos, fez 15 gols pelo time alvinegro e deve ser apresentado nos próximos dias.

Como teve problemas para retornar à China, Renato Augusto, de 33 anos, ficou seis meses sem receber salários e manteve a forma treinando no CT do Zico, no Rio. Teve proposta para atuar no Flamengo, clube no qual iniciou a carreira, mas escolheu voltar ao Corinthians.

Com estreia prevista a partir de 1º de agosto, quando é aberta a janela de transferências do exterior, Renato Augusto vai se juntar a Giuliano, contratado na sexta-feira, e também poderá ter como companheiro de equipe o atacante Roger Guedes.