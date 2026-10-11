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Corinthians anuncia a contratação do holandês Clarence Seedorf como novo técnico

Ex-jogador fará seu quinto trabalho como treinador e substitui lista de alvos frustrados da diretoria

Escrito por Da Redação
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Corinthians anuncia a contratação do holandês Clarence Seedorf como novo técnico
Autor Seedorf foi anunciado pelo Corinthians como novo técnico - Foto: Divulgação

O Corinthians anunciou na manhã deste domingo (11) a contratação do ex-jogador holandês Clarence Seedorf, de 50 anos, como o novo técnico da equipe principal. O vínculo assinado entre as partes é válido até o final de 2027. Como o novo comandante chegará ao Brasil apenas nos próximos dias, o time será dirigido de forma interina por William Batista, treinador da categoria sub-20, no clássico deste domingo contra o Palmeiras.

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A chegada de Seedorf acontece após a diretoria alvinegra enfrentar uma série de negativas no mercado da bola. O plano principal da cúpula corintiana era o argentino Ramón Díaz, mas as conversas não avançaram. Na sequência, o clube sondou outros nomes, como Sylvinho, Luis Zubeldía, Fábio Carille e Juan Pablo Vojvoda, antes de selar o acordo com o holandês. Em sua primeira declaração oficial, Seedorf classificou o desafio como uma honra e uma enorme responsabilidade, prometendo entrega total para construir uma equipe competitiva e que lute por todas as vitórias.

O acerto foi bastante celebrado pelos dirigentes corintianos, que destacaram o alinhamento do novo técnico com as necessidades do clube. O executivo de futebol, Marcelo Paz, definiu a contratação como fruto de um grande trabalho conjunto e exaltou o currículo de Seedorf, ressaltando sua formação acadêmica e o conhecimento prévio do futebol brasileiro como fatores fundamentais para a escolha. Na mesma linha, o presidente Osmar Stábile demonstrou confiança na nova comissão técnica, afirmando que o perfil do treinador é ideal para ajudar a equipe a superar o atual momento delicado no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians representará o quinto trabalho de Seedorf à beira do campo. A carreira do holandês como treinador teve início no Milan, em 2014, onde obteve 11 vitórias em 22 jogos. Em seguida, ele passou pelo Shenzhen, da China, em 2016, e dirigiu o Deportivo La Coruña, da Espanha, em 2018. Seu ciclo mais recente foi no comando da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Ao todo, de acordo com o levantamento da plataforma Sofascore, o profissional soma 63 partidas como técnico, com um retrospecto de 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas.

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