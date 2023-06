Corinthians antecipa ida ao Equador para decisão da Libertadores; Biro e Giovane relacionados

Necessitando da vitória para renascer na Copa Libertadores, o Corinthians mudou sua programação para a visita ao Independiente del Valle, em Guayaquil, e já viajou para o Equador nesta segunda-feira após o treino. Vanderlei Luxemburgo relacionou 28 jogadores, com Biro e Giovane, de volta da seleção sub-20, como as principais novidades. Além dos garotos, Gil retorna após cumprir suspensão diante do Goiás.

Apesar de o duelo ser em uma cidade equatoriana sem altitude, Luxemburgo quer ambientar os jogadores no palco do duelo de quarta-feira, marcado para 19 horas (de Brasília) e vai realizar a última atividade, nesta terça-feira, em solo rival. Para os duelos contra Liverpool, no Uruguai, e Argentinos Juniors, na Argentina, a equipe fez o treino final no CT Joaquim Grava.

A volta de Biro dá nova opção para Vanderlei Luxemburgo armar o meio de campo do time quando não puder contar com Renato Augusto desde o início ou em tempo integral. O garoto encantou o treinador em seus primeiros treinos, mas acabou indo defender o Brasil no Mundial Sub-20.

Como necessitava de atacante na época da convocação, o técnico pediu o corte de Pedro e liberou Biro e Giovane para ir à competição na Argentina. Agora, o meia que também atua como lateral pode ganhar mais oportunidades na equipe principal, seja substituindo Renato Augusto ou mesmo a sem lado, quando necessitar de mais criatividade.

Com somente quatro pontos no Grupo E, o Corinthians precisa se vingar dos equatorianos, de quem perderam por 1 a 0 na Neo Química Arena, para não depender de combinação de resultados ou mesmo dar adeus com uma rodada de antecipação.

O Argentinos Juniors lidera com oito pontos e se garante caso supere o Liverpool, lanterna com 4. O Corinthians, ganhando, superaria o Del Valle, que tem seis, e dependeria de suas forças na rodada final, diante dos uruguaios, na Neo Química Arena.

O problema é que em seis visitas sob a direção de Luxemburgo, o ataque do Corinthians ainda não anotou um gol sequer. Em caso de igualdade em Guayaquil, a equipe teria de golear o Liverpool na rodada final e ainda torcer para que o time equatoriano não ganhasse dos argentinos. Derrota significa eliminação.

PAULINHO VAI OPERAR O JOELHO

O Corinthians ainda informou nesta segunda-feira que o volante Paulinho terá de ser submetido a nova cirurgia no joelho esquerdo após entorse contra o Argentinos Juniors, na rodada passada da Libertadores. "O volante Paulinho passou por novos exames e avaliações médicas no joelho esquerdo e foi diagnosticado uma lesão no ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido a uma nova cirurgia pelo consultor médico Dr. Joaquim Grava nos próximos dias. Até a data da cirurgia, o atleta seguirá um cronograma de tratamento com o Departamento de Saúde e Performance", afirmou o clube.