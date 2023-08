Coreção: Messi 'esnoba' nova Bola do Ouro: 'Já ganhei tudo e só estou aproveitando o momento'

A edição enviada anteriormente dizia que a Bola de Ouro é uma premiação da Fifa. Na verdade, a revista France Football é a responsável pela escolha dos melhores. Segue versão corrigida:

continua após publicidade

Lionel Messi está dando show no futebol dos Estados Unidos. Em somente seis jogos pelo Inter Miami, o astro argentino já anotou nove vezes. Nesta quinta-feira, dia em que foi indicado para prêmio de melhor jogador da Uefa, ao lado de Haaland e De Bruyne, campeões da europa com o Manchester City, o camisa 10 falou sobre a mudança na carreira e, questionado se gostaria de ganhar nova Bola de Ouro da Fifa, deu de ombros para a premiação, dizendo-se totalmente realizado.

Normalmente as conquistas da Copa do Mundo têm peso maior nas eleições da revista France Football, responsável pelo prêmio, o que deixaria Messi em vantagem sobre a concorrência ao levar a Argentina ao tricampeonato mundial em dezembro, nos pênaltis, diante da França. Seria a oitava Bola de Ouro do astro, que ganhou em 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 e 2021. Ano passado o escolhido foi Karim Benzema.

continua após publicidade

"O que eu acho de outra Bola de Ouro? Sempre disse que este é um prêmio que significa muito no futebol e é um dos melhores a nível individual, mas nunca dei tanta importância a isso porque sempre disse que prefiro os troféus de clubes", disse. "Para falar a verdade, não estou pensando nisso. Se chegar é bom, se não, não acontece nada. Já ganhei e conquistei tudo no futebol e agora só estou aproveitando o momento."

Erguer a taça da Copa do Mundo completou a galeria de troféus do camisa 10. "Conquistei o mais importante da minha carreira, que é a Copa do Mundo. Não me importo com nada depois disso", enfatizou.

Messi ainda revelou que está bastante feliz pela mudança da França para os Estados Unidos, onde sempre quis viver e mora em um apartamento luxuoso com a mulher e os três filhos. A família, por sinal, foi o motivo de ter acertado com o Inter Miami.

"Mudar de Barcelona para Paris foi difícil, mas aqui em Miami a situação é diferente, e estou feliz", garantiu. "Minha mulher e os meus filhos foram parte da decisão de vir. Vim para cá para continuar a desfrutar do futebol."L