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Copa Intercontinental começa com duelo entre bicampeão asiático e representante da Oceania

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
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A Copa Intercontinental de 2026 começa nesta quarta-feira, 26, com confronto entre Al-Ahli, da Arábia Saudita, e Auckland FC, da Nova Zelândia, às 15h (de Brasília). O torneio que encerra a temporada conta com seis equipes e tem o PSG já garantido na decisão.

Bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Ahli recebe o primeiro jogo da competição no King Abdullah Sports City, em Jidá. O elenco do clube saudita conta com quatro jogadores brasileiros: Roger Ibañez, Matheus Gonçalves, Galeno e Ricardo Mathias.

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Já o Auckland, é o representante da Oceania depois de ter vencido a primeira edição da Liga Profissional da OFC. Fundado em 2024, o time neozelandês disputa o Campeonato Australiano, onde também é o atual campeão.

O pontapé inicial do Intercontinental acontece antes do fim da Copa Libertadores. No momento, Corinthians, Estudiantes, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, LDU, Palmeiras e Platense seguem vivos em busca de ser o representante da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Na África, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, representa o continente e aguarda o vencedor do jogo entre Al-Ahli e Auckland. Quem espera o rival da América do Sul é o Toluca, equipe mexicana que conquistou a última Copa dos Campeões da CONCACAF.

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Em 2025, o PSG derrotou o Flamengo nas cobranças de pênalti e se sagrou campeão da segunda edição do torneio. No ano anterior, o Real Madrid levou a melhor sobre o Pachuca e ficou com o título.

CONFIRA O CRONOGRAMA DAS PARTIDAS DA COPA INTERCONTINENTAL DE 2026

PLAYOFF DA COPA ÁFRICA-ÁSIA-PACÍFICO

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- Al-Ahli x Auckland FC - 26/08

COPA ÁFRICA-ÁSIA-PACÍFICO

- Mamelodi Sundowns x Vencedor da primeira fase - 19/09

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DÉRBI DAS AMÉRICAS

- Toluca x Representante da Conmebol - 09/12

COPA CHALLENGER

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- Vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico x Vencedor da Dérbi das Américas - 12/12

FINAL

PSG x Vencedor da Copa Challenger - 16/12

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Copa Intercontinental Futebol
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