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Copa Feminina: Seleção brasileira voltará a jogar no Maracanã após mais de uma década

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A seleção feminina voltará a atuar em um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro depois de 11 anos. Nesta quinta-feira, 20, a Fifa divulgou os caminhos que o Brasil vai percorrer e a quantidade de partidas por sede.

O último jogo das brasileiras na estádio foi há 10 anos, em 16 de agosto, pelas semifinais dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Brasil enfrentou a Suécia, empatando em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, e sendo eliminado nos pênaltis por 4 a 3.

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A Suécia - de tradição no futebol feminino - era comandada pela técnica bicampeã olímpica Pia Sundhage, que anos depois assumiria o comando da amarelinha. As suecas firmaram a defesa e impossibilitaram o ataque brasileiro, que finalizou e pressionou muito mais na partida.

Nos pênaltis, a goleiro sueca Hedvig Lindahl foi quem brilhou, parando as cobranças de Andressinha e Cristiane. Do lado do Brasil, a goleira Bárbara, que havia sido a estrela nas quartas de final contra a Austrália - pegando duas cobranças após Marta desperdiçar - ainda defendeu uma, mas a vaga na final ficou com as suecas. Na disputa de terceiro, o Brasil perdeu para o Canadá por 2 a 1.

A estádio ainda guarda o histórica de outra partida importante para a seleção feminina. Em 2007, foi palco da final dos Jogos Pan-Americanos, onde o Brasil goleou os Estados Unidos por 5 a 0, ficando com o título.

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Em ambas as ocasiões, foram registrados os maiores públicos do feminino no país, com 70.454 torcedores na semifinal olímpica e 67.788 pessoas no título do Pan.

As anfitriãs do Mundial serão cabeça de chave do Grupo A e voltarão ao Maracanã no dia 24 de junho, com a abertura do torneio no Brasil.

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Copa futebol feminino Maracanã Seleção Brasileira
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