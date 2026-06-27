Copa do Mundo: veja os jogos deste sábado e quem ainda luta por vaga

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega a um de seus momentos mais eletrizantes neste sábado (27). Com jogos simultâneos por chave para garantir a idoneidade das disputas, as seleções dos Grupos J, K e L entram em campo para a terceira e última rodada.

📰 LEIA MAIS: Ministério da Justiça abre investigação sobre publicidade de bets na CazéTV durante a Copa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para alguns, vale a liderança isolada, para outros, o jogo é de 'vida ou morte' na tentativa de beliscar uma vaga, seja de forma direta ou como um dos melhores terceiros colocados.

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Confira os jogos deste sábado:

18h - Croácia x Gana - Grupo L

18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L

20h30 - RD Congo x Uzbequistão - Grupo K

20h30 - Colômbia x Portugal - Grupo K

23h - Jordânia x Argentina - Grupo J

23h - Argélia x Áustria - Grupo J