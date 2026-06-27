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Copa do Mundo: veja os jogos deste sábado e quem ainda luta por vaga

Grupos J, K e L encerram a fase de grupos com partidas simultâneas

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 07:00:01 Editado em 26.06.2026, 16:57:38
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Copa do Mundo: veja os jogos deste sábado e quem ainda luta por vaga
Autor Foto: Divulgação/Fifa

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega a um de seus momentos mais eletrizantes neste sábado (27). Com jogos simultâneos por chave para garantir a idoneidade das disputas, as seleções dos Grupos J, K e L entram em campo para a terceira e última rodada.

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Para alguns, vale a liderança isolada, para outros, o jogo é de 'vida ou morte' na tentativa de beliscar uma vaga, seja de forma direta ou como um dos melhores terceiros colocados.

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Confira os jogos deste sábado:

18h - Croácia x Gana - Grupo L
18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L
20h30 - RD Congo x Uzbequistão - Grupo K
20h30 - Colômbia x Portugal - Grupo K
23h - Jordânia x Argentina - Grupo J
23h - Argélia x Áustria - Grupo J

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