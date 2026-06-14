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Copa do Mundo: veja horários e onde assistir aos jogos deste domingo (14)

A bola rola nos Estados Unidos para uma maratona de quatro jogos imperdíveis, válidos pelos Grupos E e F da competição

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 13:29:24 Editado em 14.06.2026, 13:49:51
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Copa do Mundo: veja horários e onde assistir aos jogos deste domingo (14)
Autor Alemanha enfrenta Curaçao no Estádio NRG, em Houston - Foto: reprodução/Instagram/germanfootball_dfb

Neste domingo, a bola rola nos Estados Unidos para uma maratona de quatro jogos imperdíveis, válidos pelos Grupos E e F da Copa do Mundo. A programação de confrontos internacionais, que se estende das 14h às 23h, traz como grandes destaques a estreia da tetracampeã Alemanha em busca de redenção contra Curaçao e o aguardado duelo entre Holanda e Japão. A agenda do dia conta ainda com os embates entre Costa do Marfim e Equador, e o fechamento entre Suécia e Tunísia, garantindo um dia inteiro de muito futebol com transmissões divididas entre TV aberta, canais por assinatura e streaming.

Alemanha x Curaçao - 14h

Tetracampeã, a Alemanha fará sua estreia contra Curaçao, às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Os alemães querem deixar para trás as campanhas decepcionantes de 2018 e 2022, com eliminações ainda na fase de grupos. O duelo é válido pelo Grupo E.

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Onde assistir? A partida será transmitida pela CazéTV (YouTube).

Holanda x Japão - 17h

O confronto entre Holanda e Japão está entre os destaques do dia. A partida válida pelo Grupo F acontece às 17h, em Dallas (EUA). Maior artilheiro da história da seleção europeia com 55 gols, Memphis Depay, não está confirmado como titular pelo técnico Ronald Koeman.

Onde assistir? Globo e SBT (TV aberta), sportv e N Sports (TV fechada), Ge TV (via globoplay) e CazéTV (YouTube).

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Costa do Marfim x Equador - 20h

O duelo entre as seleções será às 20h. Os sul-americanos tentam surpreender após o bom rendimento nas eliminatórias.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Suécia x Tunísia - 23h

A Suécia conta com nomes da Premier League para tentar avançar para as próximas fases. Os nomes? Izak e Gyokeres. As seleções estão no Grupo F, ao lado de Holanda e Japão, e entram em campo às 23h.

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Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).


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