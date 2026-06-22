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Copa do Mundo: onde assistir Argentina x Áustria ao vivo nesta segunda

O confronto de líderes define quem encaminha a classificação para o mata-mata da competição

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 13:30:05 Editado em 22.06.2026, 12:34:14
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Copa do Mundo: onde assistir Argentina x Áustria ao vivo nesta segunda
Autor A partida de destaque será realizada no icônico AT&T Stadium - Foto: Divulgação/FIFA

Nesta segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília), Argentina e Áustria duelam pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida de destaque será realizada no icônico AT&T Stadium, localizado em Arlington, nos Estados Unidos.

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A seleção da América do Sul é liderada pelo comandante Lionel Scaloni e se encontra na liderança isolada da chave. O grupo soma 3 pontos conquistados e tem um saldo positivo de três gols, fruto de um excelente resultado na rodada de abertura do torneio.

Por outro lado, o time do continente europeu é treinado pelo técnico Ralf Rangnick e ocupa a vice-liderança do agrupamento, somando também 3 pontos. O objetivo dos austríacos é desbancar os atuais detentores do título mundial para assegurar a vaga na próxima fase.

Onde assistir

Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV (YouTube) e Globoplay.

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Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.

Áustria: Alexander Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Xaver Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

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