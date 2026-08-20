Copa do Mundo feminina 2027: veja onde a seleção brasileira irá jogar
Como anfitrião do torneio, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e fará a abertura do torneio no Rio de Janeiro
A seleção brasileira conheceu nesta quinta-feira (20) os estádios onde realizará seus jogos na Copa do Mundo Feminina de 2027. Como anfitrião do torneio, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e fará a abertura do torneio no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 24 de junho.
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Na sequência, pela segunda rodada, no dia 29, a seleção jogará em São Paulo, na Neo Química Arena. Por fim, pela última rodada da fase de grupos, atuará em Brasília, no Mané Garrincha, em 4 de julho.
Já no mata-mata, os locais vão depender da posição em que o Brasil se classificar. Assim, se for primeiro de sua chave, o caminho será Arena Castelão nas oitavas de final, Mineirão nas quartas e Neo Química Arena na semifinal.
Porém, se passar em segundo, será Mineirão nas oitavas, Arena Castelão nas quartas e Maracanã na semifinal.
O Maracanã será o palco se a seleção feminina chegar à decisão da Copa do Mundo. Caso dispute o terceiro lugar, o confronto será realizado na Neo Química Arena.
VEJA O CAMINHO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 2027:
FASE DE GRUPOS
1ª rodada - Maracanã
2ª rodada - Neo Química Arena
3ª rodada - Mané Garrincha
SE FOR LÍDER
Oitavas de final - Castelão
Quartas de final - Mineirão
Semifinal - Neo Química Arena
DISPUTA PELO 3º LUGAR
Neo Química Arena
FINAL
Maracanã