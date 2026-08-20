Copa do Mundo feminina 2027: veja onde a seleção brasileira irá jogar

Como anfitrião do torneio, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e fará a abertura do torneio no Rio de Janeiro

A seleção brasileira conheceu nesta quinta-feira (20) os estádios onde realizará seus jogos na Copa do Mundo Feminina de 2027. Como anfitrião do torneio, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A e fará a abertura do torneio no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 24 de junho.

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Na sequência, pela segunda rodada, no dia 29, a seleção jogará em São Paulo, na Neo Química Arena. Por fim, pela última rodada da fase de grupos, atuará em Brasília, no Mané Garrincha, em 4 de julho.

Já no mata-mata, os locais vão depender da posição em que o Brasil se classificar. Assim, se for primeiro de sua chave, o caminho será Arena Castelão nas oitavas de final, Mineirão nas quartas e Neo Química Arena na semifinal.

Porém, se passar em segundo, será Mineirão nas oitavas, Arena Castelão nas quartas e Maracanã na semifinal.

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O Maracanã será o palco se a seleção feminina chegar à decisão da Copa do Mundo. Caso dispute o terceiro lugar, o confronto será realizado na Neo Química Arena.

VEJA O CAMINHO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 2027:

FASE DE GRUPOS

1ª rodada - Maracanã

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2ª rodada - Neo Química Arena

3ª rodada - Mané Garrincha

SE FOR LÍDER

Oitavas de final - Castelão

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Quartas de final - Mineirão

Semifinal - Neo Química Arena

DISPUTA PELO 3º LUGAR

Neo Química Arena

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FINAL

Maracanã