Copa do Mundo feminina 2027 terá abertura e final no Maracanã; São Paulo receberá 10 jogos
O calendário da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil de 24 de junho a 8 de julho de 2027, foi divulgado pela Fifa nesta quinta-feira, 20. Com final e abertura no Maracanã, o torneio terá partidas em mais sete cidades, entre elas São Paulo, que receberá 10 jogos na Neo Química Arena.
"O Campeonato de 2027 vai nos ajudar a expandir o futebol feminino de muitos jeitos. Já estou arrepiado com a ideia de ver a paixão dos torcedores brasileiros, como eles vão receber esse campeonato em oito cidades sedes", afirmou Giannni Infantino, presidente da Fifa, antes da divulgação da agenda.
O Beira-Rio, em Porto Alegre, será sede de seis partidas durante a fase de grupos e um duelo das oitavas de final, assim como o Mané Garrincha, em Brasília, a Arena Fonte Nova, em Salvador, e a Arena Pernambuco, em Recife. Também serão disputados seis jogos da primeira fase no Mineirão, em Belo Horizonte, onde haverá, ainda, uma partida das quartas de final.
Em Fortaleza, no Castelão, além dos seis jogos da fase grupos, serão disputados dois das oitavas de final e um das quartas. O mesmo padrão de seis duelos da fase inicial vale para a Neo Química Arena, em São Paulo, com o acréscimo de um confronto em cada fase do mata-mata e a briga pela medalha de bronze.
"Aquela Aline criança, que jogava futebol na rua em São Paulo, nunca imaginou que um dia assim fosse possível", afirmou Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção e diretora executiva de Legado e Relações Institucionais da Copa do Mundo.
O grande protagonista entre os estádios será o Maracanã, onde a seleção brasileira, contra adversário ainda a ser definido, abre a Copa do Mundo. O lendário estádio carioca recebe outras cinco partidas da fase de grupos, uma das quartas de final, uma semifinal e também a grande final.
O Maracanã será o terceiro estádio a receber tanto uma final da Copa masculina quanto uma decisão da versão feminina do torneio. Dessa forma, junta-se ao já demolido Estádio Rasunda, em Solna, na Suécia, onde o Brasil foi campeão 1958 e a Noruega, em 1995, e ao Estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos EUA, sede do tetra do Brasil em 1994 e do título das americanas em 1999.
VEJA O CALENDÁRIO COMPLETO DA COPA DO MUNDO FEMININA 2027:
FASE DE GRUPOS
Quinta-feira, 24 de Junho:
Jogo 1 (Grupo A - seleção brasileira) no Rio
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Sexta-feira, 25 de Junho:
Jogo 2 (Grupo A) em Salvador
Jogo 3 (Grupo B) em Brasília
Jogo 4 (Grupo B) em São Paulo
Sábado, 26 de Junho:
Jogo 5 (Grupo C) em Belo Horizonte
Jogo 6 (Grupo C) em Porto Alegre
Jogo 7 (Grupo D) em Fortaleza
Jogo 8 (Grupo D) no Rio
Domingo, 27 de Junho:
Jogo 9 (Grupo E) em Recife
Jogo 10 (Grupo E) em Brasília
Jogo 11 (Grupo F) em Salvador
Jogo 12 (Grupo F) em São Paulo
Segunda-feira, 28 de Junho:
Jogo 13 (Grupo G) em Fortaleza
Jogo 14 (Grupo G) em Belo Horizonte
Jogo 15 (Grupo H) em Porto Alegre
Terça-feira, 29 de Junho:
Jogo 16 (Grupo H) em Salvador
Jogo 17 (Grupo A) em Recife
Jogo 18 (Grupo A - seleção brasileira) em São Paulo
Quarta-feira, 30 de Junho:
Jogo 19 (Grupo B) em Belo Horizonte
Jogo 20 (Grupo B) em Porto Alegre
Jogo 21 (Grupo C) no Rio
Quinta-feira, 1 de Julho:
Jogo 22 (Grupo C) em Brasília
Jogo 23 (Grupo D) em Recife
Jogo 24 (Grupo D) em São Paulo
Sexta-feira, 2 de Julho:
Jogo 25 (Grupo E) em Fortaleza
Jogo 26 (Grupo E) em Salvador
Jogo 27 (Grupo F) em Belo Horizonte
Sábado, 3 de Julho:
Jogo 28 (Grupo F) em Porto Alegre
Jogo 29 (Grupo G) em Recife
Jogo 30 (Grupo G) em Rio de Janeiro
Domingo, 4 de Julho:
Jogo 31 (Grupo H) em Fortaleza
Jogo 32 (Grupo H) em São Paulo
Jogo 33 (Grupo A) em Salvador
Jogo 34 (Grupo A - seleção brasileira) em Brasília
Segunda-feira, 5 de Julho:
Jogo 35 (Grupo B) em Recife
Jogo 36 (Grupo B) em Rio de Janeiro
Jogo 37 (Grupo C) em Belo Horizonte
Jogo 38 (Grupo C) em Porto Alegre
Terça-feira, 6 de Julho:
Jogo 39 (Grupo D) em Fortaleza
Jogo 40 (Grupo D) em Brasília
Quarta-feira, 7 de Julho:
Jogo 41 (Grupo E) em Recife
Jogo 42 (Grupo E) em Belo Horizonte
Jogo 43 (Grupo F) em Salvador
Jogo 44 (Grupo F) em Rio de Janeiro
Quinta-feira, 8 de Julho:
Jogo 45 (Grupo G) em Fortaleza
Jogo 46 (Grupo G) em São Paulo
Jogo 47 (Grupo H) em Brasília
Jogo 48 (Grupo H) em Porto Alegre
OITAVAS DE FINAL
Sábado, 10 de Julho:
Jogo 49 (1A v 2B) em Fortaleza
Jogo 50 (1C v 2D) em Recife
Domingo, 11 de Julho:
Jogo 51 (1B v 2A) em Belo Horizonte
Jogo 52 (1D v 2C) em São Paulo
Segunda-feira, 12 de Julho:
Jogo 53 (1E v 2F) em Porto Alegre
Jogo 54 (1G v 2H) em Salvador
Terça-feira, 13 de Julho:
Jogo 55 (1F v 2E) em Brasília
Jogo 56 (1H v 2G) em Fortaleza
QUARTAS DE FINAL
Sexta-feira, 16 de Julho:
Jogo 57 (Vencedor 49 v Vencedor 50) em Belo Horizonte
Jogo 58 (Vencedor 53 v Vencedor 54) no Rio
Sábado, 17 de Julho:
Jogo 59 (Vencedor 51 v Vencedor 52) em Fortaleza
Jogo 60 (Vencedor 55 v Vencedor 56) em São Paulo
SEMIFINAIS
Terça-feira, 20 de Julho:
Jogo 61 (Vencedor 57 v Vencedor 58), em São Paulo
Quarta-feira, 21 de Julho:
Jogo 62 (Vencedor 59 v Vencedor 60), no Rio
DISPUTA DE 3º LUGAR E FINAL
Sábado, 24 de Julho: em São Paulo
Domingo, 25 de Julho:
Grande Final, no Rio