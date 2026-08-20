Copa do Mundo feminina 2027 terá abertura e final no Maracanã; São Paulo receberá 10 jogos

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O calendário da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil de 24 de junho a 8 de julho de 2027, foi divulgado pela Fifa nesta quinta-feira, 20. Com final e abertura no Maracanã, o torneio terá partidas em mais sete cidades, entre elas São Paulo, que receberá 10 jogos na Neo Química Arena.

"O Campeonato de 2027 vai nos ajudar a expandir o futebol feminino de muitos jeitos. Já estou arrepiado com a ideia de ver a paixão dos torcedores brasileiros, como eles vão receber esse campeonato em oito cidades sedes", afirmou Giannni Infantino, presidente da Fifa, antes da divulgação da agenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Beira-Rio, em Porto Alegre, será sede de seis partidas durante a fase de grupos e um duelo das oitavas de final, assim como o Mané Garrincha, em Brasília, a Arena Fonte Nova, em Salvador, e a Arena Pernambuco, em Recife. Também serão disputados seis jogos da primeira fase no Mineirão, em Belo Horizonte, onde haverá, ainda, uma partida das quartas de final.

Em Fortaleza, no Castelão, além dos seis jogos da fase grupos, serão disputados dois das oitavas de final e um das quartas. O mesmo padrão de seis duelos da fase inicial vale para a Neo Química Arena, em São Paulo, com o acréscimo de um confronto em cada fase do mata-mata e a briga pela medalha de bronze.

"Aquela Aline criança, que jogava futebol na rua em São Paulo, nunca imaginou que um dia assim fosse possível", afirmou Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção e diretora executiva de Legado e Relações Institucionais da Copa do Mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grande protagonista entre os estádios será o Maracanã, onde a seleção brasileira, contra adversário ainda a ser definido, abre a Copa do Mundo. O lendário estádio carioca recebe outras cinco partidas da fase de grupos, uma das quartas de final, uma semifinal e também a grande final.

O Maracanã será o terceiro estádio a receber tanto uma final da Copa masculina quanto uma decisão da versão feminina do torneio. Dessa forma, junta-se ao já demolido Estádio Rasunda, em Solna, na Suécia, onde o Brasil foi campeão 1958 e a Noruega, em 1995, e ao Estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos EUA, sede do tetra do Brasil em 1994 e do título das americanas em 1999.

VEJA O CALENDÁRIO COMPLETO DA COPA DO MUNDO FEMININA 2027:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FASE DE GRUPOS

Quinta-feira, 24 de Junho:

Jogo 1 (Grupo A - seleção brasileira) no Rio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Publicidade

Sexta-feira, 25 de Junho:

Jogo 2 (Grupo A) em Salvador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jogo 3 (Grupo B) em Brasília

Jogo 4 (Grupo B) em São Paulo

Sábado, 26 de Junho:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jogo 5 (Grupo C) em Belo Horizonte

Jogo 6 (Grupo C) em Porto Alegre

Jogo 7 (Grupo D) em Fortaleza

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jogo 8 (Grupo D) no Rio

Domingo, 27 de Junho:

Jogo 9 (Grupo E) em Recife

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jogo 10 (Grupo E) em Brasília

Jogo 11 (Grupo F) em Salvador

Jogo 12 (Grupo F) em São Paulo

Segunda-feira, 28 de Junho:

Jogo 13 (Grupo G) em Fortaleza

Jogo 14 (Grupo G) em Belo Horizonte

Jogo 15 (Grupo H) em Porto Alegre

Terça-feira, 29 de Junho:

Jogo 16 (Grupo H) em Salvador

Jogo 17 (Grupo A) em Recife

Jogo 18 (Grupo A - seleção brasileira) em São Paulo

Quarta-feira, 30 de Junho:

Jogo 19 (Grupo B) em Belo Horizonte

Jogo 20 (Grupo B) em Porto Alegre

Jogo 21 (Grupo C) no Rio

Quinta-feira, 1 de Julho:

Jogo 22 (Grupo C) em Brasília

Jogo 23 (Grupo D) em Recife

Jogo 24 (Grupo D) em São Paulo

Sexta-feira, 2 de Julho:

Jogo 25 (Grupo E) em Fortaleza

Jogo 26 (Grupo E) em Salvador

Jogo 27 (Grupo F) em Belo Horizonte

Sábado, 3 de Julho:

Jogo 28 (Grupo F) em Porto Alegre

Jogo 29 (Grupo G) em Recife

Jogo 30 (Grupo G) em Rio de Janeiro

Domingo, 4 de Julho:

Jogo 31 (Grupo H) em Fortaleza

Jogo 32 (Grupo H) em São Paulo

Jogo 33 (Grupo A) em Salvador

Jogo 34 (Grupo A - seleção brasileira) em Brasília

Segunda-feira, 5 de Julho:

Jogo 35 (Grupo B) em Recife

Jogo 36 (Grupo B) em Rio de Janeiro

Jogo 37 (Grupo C) em Belo Horizonte

Jogo 38 (Grupo C) em Porto Alegre

Terça-feira, 6 de Julho:

Jogo 39 (Grupo D) em Fortaleza

Jogo 40 (Grupo D) em Brasília

Quarta-feira, 7 de Julho:

Jogo 41 (Grupo E) em Recife

Jogo 42 (Grupo E) em Belo Horizonte

Jogo 43 (Grupo F) em Salvador

Jogo 44 (Grupo F) em Rio de Janeiro

Quinta-feira, 8 de Julho:

Jogo 45 (Grupo G) em Fortaleza

Jogo 46 (Grupo G) em São Paulo

Jogo 47 (Grupo H) em Brasília

Jogo 48 (Grupo H) em Porto Alegre

OITAVAS DE FINAL

Sábado, 10 de Julho:

Jogo 49 (1A v 2B) em Fortaleza

Jogo 50 (1C v 2D) em Recife

Domingo, 11 de Julho:

Jogo 51 (1B v 2A) em Belo Horizonte

Jogo 52 (1D v 2C) em São Paulo

Segunda-feira, 12 de Julho:

Jogo 53 (1E v 2F) em Porto Alegre

Jogo 54 (1G v 2H) em Salvador

Terça-feira, 13 de Julho:

Jogo 55 (1F v 2E) em Brasília

Jogo 56 (1H v 2G) em Fortaleza

QUARTAS DE FINAL

Sexta-feira, 16 de Julho:

Jogo 57 (Vencedor 49 v Vencedor 50) em Belo Horizonte

Jogo 58 (Vencedor 53 v Vencedor 54) no Rio

Sábado, 17 de Julho:

Jogo 59 (Vencedor 51 v Vencedor 52) em Fortaleza

Jogo 60 (Vencedor 55 v Vencedor 56) em São Paulo

SEMIFINAIS

Terça-feira, 20 de Julho:

Jogo 61 (Vencedor 57 v Vencedor 58), em São Paulo

Quarta-feira, 21 de Julho:

Jogo 62 (Vencedor 59 v Vencedor 60), no Rio

DISPUTA DE 3º LUGAR E FINAL

Sábado, 24 de Julho: em São Paulo

Domingo, 25 de Julho:

Grande Final, no Rio