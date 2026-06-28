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MUNDIAL DE FUTEBOL

Copa do Mundo entra na fase de mata-mata; veja todos os confrontos

Brasil joga na segunda-feira (29), às 14 horas, contra o Japão

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 09:35:43 Editado em 28.06.2026, 09:35:23
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Copa do Mundo entra na fase de mata-mata; veja todos os confrontos
Autor Paquetá e Matheus Cunha comemoram gol da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Copa do Mundo 2026 entra neste domingo (28) na fase de mata-mata com o confronto entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). O Brasil está entre os classificados e joga na segunda-feira (29), às 14 horas, contra o Japão.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS E O CAMINHO ATÉ A FINAL

Domingo, 28 de junho de 2026

  • 16h - África do Sul x Canadá

Segunda-feira, 29 de junho de 2026

  • 14h - Brasil x Japão
  • 17h30 - Alemanha x Paraguai
  • 22h - Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho de 2026

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h - França x Suécia
  • 22h - México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho de 2026

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho de 2026

  • 16h - Espanha x Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho de 2026

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

Oitavas de final

De um lado da chave:

  • Oitavas 1 - 04/07 às 18h: Vencedor de Alemanha × Paraguai × Vencedor de França × Suécia
  • Oitavas 2 - 04/07 às 14h: Vencedor de África do Sul × Canadá × Vencedor de Holanda × Marrocos
  • Oitavas 3 - 06/07 às 16h: Vencedor de Portugal × Croácia × Vencedor de Espanha × Áustria
  • Oitavas 4 - 06/07 às 21h: Vencedor de Estados Unidos × Bósnia × Vencedor de Bélgica × Senegal

Do outro lado da chave:

  • Oitavas 5 - 05/07 às 17h: Vencedor de Brasil × Japão × Vencedor de Costa do Marfim × Noruega
  • Oitavas 6 - 05/07 às 21h: Vencedor de México × Equador × Vencedor de Inglaterra × RD Congo
  • Oitavas 7 - 07/07 às 13h: Vencedor de Argentina × Cabo Verde × Vencedor de Austrália × Egito
  • Oitavas 8 - 07/07 às 17h: Vencedor de Suíça × Argélia × Vencedor de Colômbia × Gana

Quartas de final

De um lado da chave:

  • Quartas 1 - 09/07 às 17h: Oitavas 1 x Oitavas 2
  • Quartas 2 - 10/07 às 16h: Oitavas 3 x Oitavas 4

Do outro lado da chave:

  • Quartas 3 - 11/07 às 18h: Oitavas 5 x Oitavas 6
  • Quartas 4 - 11/07 às 22h: Oitavas 7 x Oitavas 8

Semifinais

De um lado da chave:

  • Semifinal 1 - 14/07 às 16h: Quartas 1 x Quartas 2

Do outro lado da chave:

  • Semifinal 2 - 15/07 às 16h: Quartas 3 x Quartas 4

Terceiro lugar

  • 18/07 às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2

Final

  • 19/07 às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2026 Copa do Mundo Futebol mata-mata
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