Copa do Mundo entra na fase de mata-mata; veja todos os confrontos
Brasil joga na segunda-feira (29), às 14 horas, contra o Japão
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 09:35:43 Editado em 28.06.2026, 09:35:23
Paquetá e Matheus Cunha comemoram gol da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF
A Copa do Mundo 2026 entra neste domingo (28) na fase de mata-mata com o confronto entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). O Brasil está entre os classificados e joga na segunda-feira (29), às 14 horas, contra o Japão.
VEJA TODOS OS CONFRONTOS E O CAMINHO ATÉ A FINAL
Domingo, 28 de junho de 2026
- 16h - África do Sul x Canadá
Segunda-feira, 29 de junho de 2026
- 14h - Brasil x Japão
- 17h30 - Alemanha x Paraguai
- 22h - Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho de 2026
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho de 2026
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho de 2026
- 16h - Espanha x Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho de 2026
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
Oitavas de final
De um lado da chave:
- Oitavas 1 - 04/07 às 18h: Vencedor de Alemanha × Paraguai × Vencedor de França × Suécia
- Oitavas 2 - 04/07 às 14h: Vencedor de África do Sul × Canadá × Vencedor de Holanda × Marrocos
- Oitavas 3 - 06/07 às 16h: Vencedor de Portugal × Croácia × Vencedor de Espanha × Áustria
- Oitavas 4 - 06/07 às 21h: Vencedor de Estados Unidos × Bósnia × Vencedor de Bélgica × Senegal
Do outro lado da chave:
- Oitavas 5 - 05/07 às 17h: Vencedor de Brasil × Japão × Vencedor de Costa do Marfim × Noruega
- Oitavas 6 - 05/07 às 21h: Vencedor de México × Equador × Vencedor de Inglaterra × RD Congo
- Oitavas 7 - 07/07 às 13h: Vencedor de Argentina × Cabo Verde × Vencedor de Austrália × Egito
- Oitavas 8 - 07/07 às 17h: Vencedor de Suíça × Argélia × Vencedor de Colômbia × Gana
Quartas de final
De um lado da chave:
- Quartas 1 - 09/07 às 17h: Oitavas 1 x Oitavas 2
- Quartas 2 - 10/07 às 16h: Oitavas 3 x Oitavas 4
Do outro lado da chave:
- Quartas 3 - 11/07 às 18h: Oitavas 5 x Oitavas 6
- Quartas 4 - 11/07 às 22h: Oitavas 7 x Oitavas 8
Semifinais
De um lado da chave:
- Semifinal 1 - 14/07 às 16h: Quartas 1 x Quartas 2
Do outro lado da chave:
- Semifinal 2 - 15/07 às 16h: Quartas 3 x Quartas 4
Terceiro lugar
- 18/07 às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2
Final
- 19/07 às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2