Copa do Mundo: confira a agenda de jogos desta quarta-feira (1º)

Duelos decisivos começam a partir das 13h; rodada tripla opõe camisas tradicionais contra seleções que tentam surpreender na Copa

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final nesta quarta-feira (1º), definindo mais três seleções que carimbarão o passaporte para as oitavas de final da competição. Grandes forças do futebol europeu e os donos da casa, os Estados Unidos, movimentam a rodada tripla do mata-mata decisivo no continente norte-americano.

📰 LEIA MAIS: Austrália anuncia dois amistosos contra o Brasil após a Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A jornada eliminatória começa mais cedo, às 13h (de Brasília), com o confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo.

No fim da tarde, às 17h, é a vez do duelo entre Bélgica e Senegal colocar frente a frente a badalada geração belga e a força física do futebol africano.

Fechando a programação do dia, os donos da casa entram em campo às 21h: a seleção dos Estados Unidos desafia a Bósnia com o apoio em massa da sua torcida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes