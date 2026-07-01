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Copa do Mundo: confira a agenda de jogos desta quarta-feira (1º)

Duelos decisivos começam a partir das 13h; rodada tripla opõe camisas tradicionais contra seleções que tentam surpreender na Copa

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 07:30:20 Editado em 30.06.2026, 15:38:31
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Copa do Mundo: confira a agenda de jogos desta quarta-feira (1º)
Autor A jornada eliminatória começa mais cedo, às 13h - Foto: Divulgação/Fifa

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final nesta quarta-feira (1º), definindo mais três seleções que carimbarão o passaporte para as oitavas de final da competição. Grandes forças do futebol europeu e os donos da casa, os Estados Unidos, movimentam a rodada tripla do mata-mata decisivo no continente norte-americano.

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A jornada eliminatória começa mais cedo, às 13h (de Brasília), com o confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo.

No fim da tarde, às 17h, é a vez do duelo entre Bélgica e Senegal colocar frente a frente a badalada geração belga e a força física do futebol africano.

Fechando a programação do dia, os donos da casa entram em campo às 21h: a seleção dos Estados Unidos desafia a Bósnia com o apoio em massa da sua torcida.

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