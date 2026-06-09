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MUNDIAL 2026

Copa do Mundo começa com formato inédito e aberturas simultâneas em três países

Torneio terá o recorde de seleções e cerimônias integradas no México, Estados Unidos e Canadá

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 09:31:44 Editado em 09.06.2026, 10:12:24
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Copa do Mundo começa com formato inédito e aberturas simultâneas em três países
Autor O torneio será disputado simultaneamente no México, Estados Unidos e Canadá - Foto: Harold Cunningham/FIFA

A Copa do Mundo de 2026 começa estabelecendo um novo padrão histórico para a competição com uma série de inovações organizacionais e estruturais promovidas pela Fifa. Pela primeira vez na história do futebol, o torneio será disputado simultaneamente em três países, México, Estados Unidos e Canadá, e contará com a participação recorde de 48 seleções nacionais.

O jogo inaugural, que será disputado no Estádio Azteca, repetirá o confronto entre México e África do Sul, marcando a primeira vez que uma partida de abertura se repete desde a adoção do formato moderno de jogo isolado de estreia. Com este evento, o icônico estádio mexicano também se isola como o único do planeta a sediar três aberturas de Copas do Mundo, após as edições de 1970 e 1986.

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- leia mais: Veja quem são os irmãos jogadores que vão a campo e separam famílias na Copa

Para celebrar a dimensão territorial ampliada, a Fifa planejou uma logística inédita para o início das festividades. As tradicionais celebrações começaram já na véspera do torneio com os chamados Countdown Concerts, que consistiram em shows de contagem regressiva em tempo sincronizado e transmissões cruzadas entre Cidade do México, Toronto e Los Angeles.

A oficialização do início do torneio seguirá este mesmo conceito conectado, com três cerimônias de abertura individuais integradas por um tema comum que une a identidade cultural de cada nação anfitriã.

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No México, a festa no Estádio Azteca destacará manifestações do folclore local, expressões contemporâneas e a participação de talentos indígenas, embalados por um elenco que inclui astros como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.

Já a cerimônia norte-americana, sediada em Los Angeles, terá apresentações de Katy Perry, Anitta, Future, Lisa, Rema e Tyla.

No Canadá, a celebração em Toronto ficará sob o comando de artistas renomados como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

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Além do impacto cultural e dos shows artísticos, o novo formato de 48 equipes altera profundamente a dinâmica esportiva da competição, que agora soma um total de 104 partidas. As seleções foram distribuídas em 12 grupos de quatro integrantes, dos quais avançam para a fase eliminatória os dois melhores de cada chave junto aos oito melhores terceiros colocados.

Esta mudança introduz uma etapa inédita no mata-mata, batizada oficialmente pela Fifa de "Round of 32" ou Rodada de 32. Como consequência direta do novo regulamento, a seleção que erguer a taça de campeã mundial terá de enfrentar uma maratona de oito jogos ao longo do torneio, um a mais do que o modelo tradicional exigia até então.

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Celebrações culturais Copa do Mundo 2026 Estádio Azteca fifa Formato de 48 equipes Shows de abertura
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