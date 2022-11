Copa do mundo: Árbitro do Paraná apita jogo entre Holanda e Senegal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O confronto teve início às 13h, no Al Thumama Stadium, em Doha, e terá um trio brasileiro no comando

O árbitro paranaense Bruno Boschilia fez sua estreia na Copa do Mundo 2022, nesta segunda-feira (21), na partida entre Holanda e Senegal. O confronto teve início às 13h, no Al Thumama Stadium, em Doha, e terá um trio brasileiro no comando.

continua após publicidade .

Além de Boschilia, o goiano Bruno Pires será o outro assistente. Já o árbitro principal do duelo será o, também goiano, Wilton Pereira Sampaio.

O curitibano é o único do Paraná entre os sete árbitros brasileiros convocados para a Copa do Mundo Catar 2022. Com 39 anos, o assistente conta com 20 anos de experiência e, desde 2014, integra o quadro da FIFA.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Equador vence Catar na abertura da Copa do Mundo 2022

O quarto árbitro escolhido para a partida é o uruguaio Andres Matias Matonte Cabrera. Completando o time da arbitragem, mais quatro sul-americanos serão os responsáveis pelo VAR: o venezuelano Juan Soto, o colombiano Nicolas Gallo, e os argentinos Diego Bonfa e Mauro Vigliano.





continua após publicidade .

Outro trio brasileiro

Outros três árbitros brasileiros na Copa do Mundo Catar 2022 fizeram sua estreia nesta segunda-feira (21). Para o jogo Inglaterra x Irã, válido pela 1ª rodada do Grupo B, a comissão de arbitragem escalou Raphael Claus no apito principal, e Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon como assistentes.

A outra representante brasileira na Copa é Neuza Back.

Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News