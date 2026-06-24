Copa do Mundo: 3ª rodada começa nesta quarta com Brasil em campo

O clima de "tudo ou nada" tomou conta do Mundial. Nesta quarta-feira (24) tem início a emocionante terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com jogos simultâneos para garantir a total transparência e emoção nas definições das vagas para o mata-mata, os Grupos A, B e C conhecerão seus classificados.

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O grande destaque do dia fica por conta da Seleção Brasileira, que entra em campo no horário nobre das 19h. Confira abaixo a agenda completa:

16h - Suíça x Canadá - Grupo B

16h - Bósnia x Catar - Grupo B

19h - Marrocos x Haiti - Grupo C

19h - Escócia x BRASIL - Grupo C

22h - África do Sul x Coreia do Sul - Grupo A

22h - República Tcheca x México - Grupo A

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