Copa do Mundo: 3ª rodada começa nesta quarta com Brasil em campo
Jogos serão em horários simultâneos para garantir a total transparência e emoção nas definições das vagas para o mata-mata
O clima de "tudo ou nada" tomou conta do Mundial. Nesta quarta-feira (24) tem início a emocionante terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com jogos simultâneos para garantir a total transparência e emoção nas definições das vagas para o mata-mata, os Grupos A, B e C conhecerão seus classificados.
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O grande destaque do dia fica por conta da Seleção Brasileira, que entra em campo no horário nobre das 19h. Confira abaixo a agenda completa:
16h - Suíça x Canadá - Grupo B
16h - Bósnia x Catar - Grupo B
19h - Marrocos x Haiti - Grupo C
19h - Escócia x BRASIL - Grupo C
22h - África do Sul x Coreia do Sul - Grupo A
22h - República Tcheca x México - Grupo A
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