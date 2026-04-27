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Copa do Mundo 2026: Os craques que podem ficar fora por lesão e os que já estão descartados

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 17:01:00 Editado em 27.04.2026, 17:12:06
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A lista de craques que estão fora da Copa do Mundo 2026 ganhou mais um novo integrante nesta segunda-feira, 27. O meia Xavi Simons, do Tottenham, teve confirmada lesão no ligamento do joelho sofrida durante a vitória sobre o Wolverhampton no último sábado, 25, e tem previsão de voltar aos gramados apenas em 2027.

Na seleção brasileira, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, é um desfalque confirmado. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho direito em março, em duelo contra o Getafe, por La Liga.

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Já o zagueiro Éder Militão, também do time espanhol, lesionou gravemente o músculo da coxa esquerda recentemente, no jogo contra o Alavés, também pelo Campeonato Espanhol. A princípio, ele precisará passar por cirurgia e pode ficar afastado dos gramados por cinco meses. No entanto, segundo o portal ge, o defensor vai consultar um especialista na Finlândia para tentar jogar a Copa do Mundo.

Outro brasileiro que corre o risco de ficar fora do Mundial é Estêvão, do Chelsea. O atacante sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita e deveria passar por cirurgia que o tiraria da disputa por um lugar na lista do italiano Carlo Ancelotti, que será anunciada no dia 18 de maio. Entretanto, ele busca voltar ao Brasil para tratar a lesão e estar pronto para a Copa.

Companheiro de Rodrygo e Militão no Real Madrid, o meia Arda Guler, principal estrela da Turquia, teve lesão muscular no bíceps femoral da perna direita e corre risco de não representar sua nação nos gramados da América do Norte.

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Na França, Hugo Ekitike, atacante do Liverpool, rompeu o tendão de Aquiles na volta das quartas de final da Champions League contra o PSG. Como a previsão é de que ele se recupere entre nove e doze meses, ele não estará disponível para a seleção francesa. Outra preocupação do técnico Didier Deschamps é com o craque Kylian Mbappé, do Real, que já está fora dos últimos jogos da temporada da equipe espanhol por lesão no músculo da coxa esquerda. Inicialmente, a previsão é de que ele retorne a tempo para a Copa.

Na Espanha, o atacante Samu, do Porto, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal da Taça de Portugal contra o Sporting, em fevereiro. Ele passou por cirurgia, está em processo de recuperação e não se recuperará a tempo do Mundial. Além dele, a estrela Lamine Yamal, do Barcelona, teve lesão muscular em duelo contra o Celta por La Liga e pode desfalcar a seleção espanhola no início da Copa.

Pela seleção alemã, Serge Gnabry, meia do Bayern de Munique, é uma baixa certa. Na volta das quartas de final da Champions League, ele sofreu rompimento no músculo adutor da coxa direita do atleta e não se recuperará a tempo do Mundial.

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O veterano Luka Modric, do Milan, teve fraturas no rosto constatadas e já confirmou que está fora do resto de temporada no Milan. Além disso, ele preocupa a seleção da Croácia, que pode ficar sem ficar sem capitão na disputa do Mundial.

Já a Argentina, atual campeã do mundo, tem duas ausência confirmadas na zaga. Juan Foyth, do Villarreal, que lesionou o tendão de Aquiles, e Cristian Romero, do Tottenham, que machucou o ligamento cruzado do joelho direito, não vão defender o título nesta Copa.

VEJA LISTA DE DESFALQUES CONFIRMADOS NA COPA DO MUNDO:

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Brasil - Rodrygo (Real Madrid)

Alemanha - Serge Gnabry (Bayern de Munique)

Argentina - Juan Foyth (Villarreal) e Cristian Romero (Tottenham)

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Austrália - Lewis Miller (Blackburn Rovers)

Egito - Mohamed Hamdy (Pyramids)

Espanha - Samu Aghehowa (Porto)

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Estados Unidos - Patrick Agyemang (Derby County)

França - Hugo Ekitike (Liverpool)

Gana - Mohammed Salisu (Monaco)

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Holanda - Xavi Simmons (Tottenham)

Inglaterra - Reece James (Chelsea) e Jack Grealish (Everton)

Japão - Takumi Minamino (Monaco)

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Jordânia - Yazan Al-Naimat (Al-Arabi)

Marrocos - Hamza Igamane (Lille)

México - Luis Malagón (América-MÉX)

Nova Zelândia - Oliver Sail (Auckland FC)

Uzbequistão - Husniddin Aliqulov (Çaykur Rizespor) e Jaloliddin Masharipov (Esteghlal)

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