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SORTEIO

Copa do Brasil terá três clássicos nas quartas de final; veja os confrontos

Os jogos que definirão as vagas na próxima fase do torneio estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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Copa do Brasil terá três clássicos nas quartas de final; veja os confrontos
Autor Sorteio ocorreu no final da manhã desta terça-feira (11) - Foto: LUCIANA VERMELL/CBF

A CBF definiu, em sorteio realizado na manhã desta terça-feira, 11, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, com três clássicos. O Palmeiras enfrenta o Santos, enquanto Grêmio e Inter protagonizam um Gre-Nal, e Atlético-MG e Cruzeiro fazem nova edição do clássico mineiro. Vasco e Vitória se enfrentam no embate de menor rivalidade.

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Conforme definido também por sorteio, Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos decidem em casa. Nas semifinais, o vencedor do Gre-Nal enfrenta o sobrevivente dos confrontos em Minais Gerais. A outra semi será entre o clube que vencer o Clássico da Saudade e aquele que levar a melhor em Vitória x Vasco.

Os jogos que definirão as vagas na próxima fase do torneio estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. As datas definitivas serão divulgadas posteriormente.

Uma novidade nas quartas será a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático, que já está em vigor no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada. Nove das 10 regras de arbitragem aprovadas pelos clubes na última segunda, 10, também devem entrar em prática nesta etapa do torneio.

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VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:

  • Internacional x Grêmio
  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Palmeiras x Santos
  • Vasco x Vitória

*Os times à direita decidem em casa.

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