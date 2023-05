Copa do Brasil terá Fla-Flu, Palmeiras x Fortaleza e Corinthians x Atlético-MG

Marcio Dolzan (via Agência Estado)

Flamengo e Fluminense farão o único clássico regional das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o sorteio realizado nesta terça-feira, na sede da CBF, proporcionou outros duelos interessantes para a competição. De técnico novo, o Corinthians terá pela frente o Atlético-MG. Fortaleza x Palmeiras, São Paulo x Sport e Bahia x Santos são os demais confrontos envolvendo as equipes paulistas, que precisarão viajar para o Nordeste.

Além de valer um título nacional e uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, a Copa do Brasil tem como grande atrativo aos clubes a premiação em dinheiro - a maior do futebol do País. Quem avançar às quartas terá direito a um valor de R$ 4,3 milhões. E quem conquistar o título este ano ganhará cerca de R$ 92 milhões.

No sorteio realizado nesta terça-feira, todos os 16 clubes classificados foram colocados no mesmo pote, o que permitiu que a realização de clássicos regionais se tornasse uma realidade já na fase de oitavas de final da Copa do Brasil.

Quase a totalidade das equipes que ainda brigam pelo título disputa a Série A do Brasileiro. A única exceção é o Sport, que está na B. Na fase anterior, o clube do Recife eliminou o Coritiba.

América, Bahia, Botafogo, Grêmio e Santos disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase, enquanto os demais entraram na disputa na etapa anterior. Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Internacional e Palmeiras tiveram essa vantagem por estarem na Copa Libertadores - o Fortaleza acabou eliminado da competição continental na fase anterior à de grupos. Cruzeiro, campeão da Série B de 2022, e Sport, que venceu a Copa do Nordeste no ano passado, também entraram depois.

MANDOS DE CAMPO

Depois da definição dos confrontos, a CBF definiu, também por sorteio, a ordem dos mandos de campo. Assim, os times que vão decidir os duelos em casa são: Internacional, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Bahia, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro.

Os jogos de ida serão disputados na semana do dia 17 de maio. Duas semanas depois, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, serão realizadas as partidas da volta.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

América-MG x Internacional*

Sport x São Paulo

Athletico x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atlético-MG x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

* Times da esquerda jogam a primeira partida em casa.