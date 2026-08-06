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Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Copa do Brasil conheceu, nesta quinta-feira, os últimos classificados à fase de quartas de final do torneio. O sorteio da nova etapa acontece na próxima terça, às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

De acordo com a entidade, os jogos de ida e volta das quartas estão previstos para ocorrer nos dias 26 de agosto e 3 de setembro.

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Segundo o regulamento da competição, o chaveamento completo será definido neste evento, que também irá organizar os mandos de campo dos duelos das quartas.

Uma novidade da fase de quartas será a presença do impedimento semiautomático, tecnologia que já está em prática no Campeonato Brasileiro desde a 20ª rodada.

Clubes classificados às quartas de final da Copa do Brasil

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Atlético-MG

Cruzeiro

Grêmio

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Internacional

Palmeiras

Santos

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Vasco

Vitória

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