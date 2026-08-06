Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
FUTEBOL

Copa do Brasil: onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo nesta quinta

Duelo no Barradão decide quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Copa do Brasil: onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo nesta quinta
Autor O confronto é válido pelo jogo de volta das oitavas - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

📰 LEIA MAIS: O que o Corinthians precisa fazer para se classificar na Copa do Brasil?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Vitória vem de uma sequência incômoda de quatro partidas sem vencer, acumulando três derrotas consecutivas nesse intervalo, sendo a última justamente no duelo de ida contra o time paranaense. Precisando reverter a desvantagem após perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Leão precisa triunfar por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta, enquanto uma vitória por dois gols de vantagem leva a decisão para as cobranças de pênalti. Caso não consiga vencer o confronto desta quinta-feira, o clube baiano atingirá a sua pior marca sem vitórias na atual temporada.

O Athletico atravessa um excelente momento com uma invencibilidade de oito partidas e ostenta o melhor desempenho entre os clubes da Série A desde o retorno da Copa do Mundo, contabilizando três triunfos e um empate em quatro exibições. Por ter conquistado a vantagem de 2 a 0 na partida de ida, o Furacão pode até sofrer uma derrota por um gol de diferença que ainda assim garante a vaga na próxima fase. O clube paranaense busca alcançar as quartas de final do torneio nacional pela sexta edição consecutiva.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Diego Tarzia), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Léo Dérik (Mendoza); Leozinho e Mendoza (João Cruz); Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Athletico-PR Copa do Brasil Esporte Futebol transmissão ao vivo Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV