Copa do Brasil: onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo nesta quinta

Duelo no Barradão decide quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil

Vitória e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O Vitória vem de uma sequência incômoda de quatro partidas sem vencer, acumulando três derrotas consecutivas nesse intervalo, sendo a última justamente no duelo de ida contra o time paranaense. Precisando reverter a desvantagem após perder o primeiro jogo por 2 a 0, o Leão precisa triunfar por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta, enquanto uma vitória por dois gols de vantagem leva a decisão para as cobranças de pênalti. Caso não consiga vencer o confronto desta quinta-feira, o clube baiano atingirá a sua pior marca sem vitórias na atual temporada.

O Athletico atravessa um excelente momento com uma invencibilidade de oito partidas e ostenta o melhor desempenho entre os clubes da Série A desde o retorno da Copa do Mundo, contabilizando três triunfos e um empate em quatro exibições. Por ter conquistado a vantagem de 2 a 0 na partida de ida, o Furacão pode até sofrer uma derrota por um gol de diferença que ainda assim garante a vaga na próxima fase. O clube paranaense busca alcançar as quartas de final do torneio nacional pela sexta edição consecutiva.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Diego Tarzia), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Léo Dérik (Mendoza); Leozinho e Mendoza (João Cruz); Viveros. Técnico: Odair Hellmann.