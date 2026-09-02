Copa do Brasil: onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo nesta quarta
Duelo na Vila Belmiro define quem avança para as semifinais
Santos e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
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O Santos possui uma tarefa complicada, pois precisa reverter a vantagem após ter sido derrotado por 3 a 0 na partida de ida para continuar vivo no torneio. A equipe sob o comando do técnico Cuca chega com a confiança renovada devido ao resultado positivo diante do Corinthians, longe de seus domínios, pelo Campeonato Brasileiro, que encerrou um jejum que durava 15 anos no torneio.
O Palmeiras conquistou uma margem confortável no primeiro duelo e ostenta o retrospecto de ter sofrido derrotas por três ou mais gols de diferença em apenas cinco oportunidades na Era Abel Ferreira. Ddessas cinco ocasiões, quatro foram exatamente por 3 a 0 — placar que encaminharia a decisão para as cobranças de pênaltis — e somente uma ocorreu por 4 a 0, diante do Novorizontino, resultado que causaria a eliminação direta no tempo normal.
Onde assistir
Globo (para SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG (exceto Juiz de Fora), MS, MT, PA (exceto Santarém), PE, PI, PR, RO, RR, RS, SC, TO e DF), sportv, Premiere e Amazon Prime.
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Escalações
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano), Andreas (Lucas Evangelista), Felipe Anderson, Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.