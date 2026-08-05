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FUTEBOL

Copa do Brasil: onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo nesta quarta

Confronto no Mineirão define quem avança para as quartas de final do torneio nacional

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 18:40:08 Editado em 04.08.2026, 15:02:17
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Copa do Brasil: onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo nesta quarta
Autor O confronto segue totalmente em aberto para a decisão - Foto: Júlia Galvão/Cruzeiro

Cruzeiro e Chapecoense medem forças nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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Como o primeiro encontro terminou em igualdade de 0 a 0 no estádio Arena Condá, o confronto segue totalmente em aberto para a decisão. Quem assegurar a vaga na próxima etapa garante a presença entre os oito melhores clubes e uma cota financeira de R$ 4 milhões.

O Cruzeiro deixou o primeiro jogo decepcionado após ter um gol marcado por Kenji desmarcado e desperdiçar oportunidades, apresentando um rendimento aquém do previsto sob o comando de Artur Jorge. Por sua vez, a Chapecoense conteve o adversário em seus domínios, buscou as jogadas em velocidade e entra em campo otimista para buscar a surpresa fora de casa.

Onde assistir

SporTV e Premiere.

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Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fágner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji (Felipe Moraes) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Chapecoense: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias (Max Alves), Giovanni Augusto e Fernando; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Rafael Lacerda.

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