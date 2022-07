Copa do Brasil define classificados às quartas; veja data e detalhes do sorteio

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Últimos dois classificados para as quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar Botafogo e Palmeiras, América-MG e São Paulo se juntaram a Athletico-PR, Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Corinthians e Flamengo. Os confrontos serão definidos na próxima terça-feira, 19, data em que a CBF marcou o sorteio em sua sede, na Barra da Tijuca, no Rio.

Nas quartas, de acordo com o regulamento da competição, não há separação por grupos. Deste modo, os oito classificados ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. No mesmo dia também será realizado o sorteio da ordem dos mandos das partidas.

Com transmissão do SporTV, site da CBF e canais oficiais da entidade no Youtube e Facebook, o sorteio começa às 13h30 (de Brasília).

Os times com mais conquistas da Copa do Brasil que ainda disputam o torneio são Corinthians e Flamengo. Cada um venceu ergueu a taça três vezes. Athletico-PR e Fluminense têm um troféu cada. Atlético-GO, Fortaleza, América-MG e São Paulo buscam seu primeiro título.

O Cruzeiro é o maior campeão, com seis troféus, mas já se despediu da competição. Neste ano, não haverá um vencedor de forma consecutiva, já que o Atlético-MG, que ganhou em 2021, ficou pelo caminho nas oitavas.

A Copa do Brasil dá ao campeão vaga à Libertadores e paga a premiação mais alta do futebol nacional. Quem chegar à final e vencê-la leva R$ 60 milhões. O valor final do prêmio depende de quantas fases o vencedor do torneio participou e se ele integra o Grupo 1, 2 ou 3. O total pode chegar a R$ 79,5 milhões, quase R$ 10 milhões a mais do que foi pago ao Atlético-MG pelo título de 2021.